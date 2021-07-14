印度神童再預言！下半年有好消息 經濟復甦「4階段」曝
「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）先前多次拍攝影片預言國際情勢，也有數次準確預言部分國家出現的疫情趨勢。近期他再開金口預言，認為「新一波疫情」恐怕很快就會到來，但也點出4個經濟復甦時間點，再度引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-14 17:50:25
阿南德在影片中示警，因為7月「火星土星在相對位置」，不安動盪會更加明顯，更要特別注意目前傳染力最強的Delta變種病毒，可能造成第2波、甚至第3波疫情大爆發；其中，英國放寬溫布頓網球比賽參觀人數，不排除是主要原因，另外歐洲足球盃也可能造成超級傳播。
不過阿南德也另外預言了好消息，他認為在2021下半年經濟會有復甦的趨勢，並點名4個重要的時間點，分別為2021年6月20日，經濟會在2021下半年漸漸復甦；2021年11月21日，木星離開魔羯座，前往水瓶座，開始會有更好的生活品質；2022年4月22日，由於火星與土星相合，有可能再有危險的事情發生，但會再度好轉；2023年4月，發生「大重整」，全球經濟再度重整並大幅成長。
過去阿南德透過占星術，多次預言世界新冠肺炎疫情趨勢，引發各國網友的熱烈關注。（編輯：潘毅）
※民俗說法僅供參考，疫情相關資訊請以各國官方公布為準。