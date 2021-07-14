提前半個月達標 林右昌：基隆疫苗覆蓋率已達20.1%
基隆市今（14）日開始提供65到67歲的市民公費疫苗施打，這波施打率高達81.6%，也讓全市疫苗施打覆蓋率達到20.1%；基隆市長林右昌前往施打站視察時，特別感謝配合施打疫苗的市民朋友，讓基隆市提早半個月達到2成疫苗覆蓋率。
記者陳志仁／基隆報導
2021-07-14 18:14:30
林右昌今日下午再度前往市立體育館瞭解信義區長者疫苗施打的情況，在館外遇到一位特地來補打的86歲長輩；長輩對於市府的規劃讚不絕口，因為基隆安排疫苗專車、防疫計程車、復康巴士等，讓長輩方便一趟車程就到施打站，施打過程也不必久候，只要坐著等醫生跟護理師來施打就好。
林右昌說，有些長輩本來可能對於施打疫苗有些疑慮，不過由於市府事先規劃得宜，施打過程順利，長輩們口耳相傳，逐漸建立口碑，消除長輩們的疑慮，再加上不用預約、不用等待就可以施打，也是讓疫苗施打率不斷攀升的原因；也呼籲大家踴躍登記，打造更好的防疫安全網。
基隆市政府表示，從今日起安排65到67歲的長者施打疫苗，全市61里的列冊人數共6750人、實際施打數則有5510人，施打率高達81.6%，也讓疫苗施打覆蓋率達到20.1%，提前半個月達到總統蔡英文要求的20%施打率；全市已有將近1.9萬人預約施打疫苗，完成施打登記的則有1.4萬人。
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