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疫苗登記卡關！她見「名字空一格」超困擾　網卻喊別擔心

▲疫苗預約平台已開放18歲以上民眾登記，但卻有網友抱怨，自己名字太特殊，導致網頁無法正常顯示，讓她相當困擾。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲疫苗預約平台已開放18歲以上民眾登記，但卻有網友抱怨，自己名字太特殊，導致網頁無法正常顯示，讓她相當困擾。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-14 18:50:53

疫苗意願登記平台昨（13）日向民國92年以前出生、年滿18歲以上的民眾開放，因此有大量的民眾湧入登記，甚至造成系統一度當機。不過，卻有網友抱怨，自己的名字太特殊，導致網頁無法正常顯示，雖然最後有送出登記，但她還是相當擔心資料不符而被拒打，貼文也引起網友熱議。

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原PO在《Dcrad》表示，她看到公費新冠疫苗預約平台開放登記的訊息後，立刻上網填寫接種意願，怎料，自己名字中的「蒨」字卻無法顯示，系統的資料甚至直接留空一格，讓她不禁擔心，之後會不會出現，造冊名字與身分證資料不符的狀況。

原PO指出，自己無論是用電腦還是手機都是一樣狀況，求助1922專線也一直處於忙線無法接通。她也忍不住吐槽，媽媽取的名字害她生活老是「卡關」，例如「交通檢舉的實名制系統時常失敗」、「匯款時無法辨識姓名」，想不到連登記疫苗都「卡關」，最後也好奇問「有人名字也有蒨，遇到跟我一樣的事情的嗎？」

▲原PO抱怨，自己的「蒨」字，讓生活常「卡關」，甚至會變成「亻菁」。（圖／翻攝自《Dcard》
▲原PO抱怨，自己的「蒨」字，讓生活常「卡關」，甚至會變成「亻菁」。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
貼文曝光後，有類似經驗的網友也紛紛回應，「小時候『瑀』都會變『？』」、「我小時候也是這種很特別的字『亘』，這字甚至國文老師一路到國中都只有一個會唸，健保卡或任何電腦打字都變『？』最後就...改名了」、「讓我想到我媽的『王眞』，不知道是什麼字，打也打不出來，每次打都只能打瑱」、「目前在銀行上班的人深深有感」。

但也有名字有「蒨」字的網友透露，自己沒遇過這種事，後來有人發現，原PO的「蒨」被打成「亻菁」，而「亻菁」是政府單獨編碼造出的戶政用字，一般字體無法顯示，建議可以改回「蒨」字。另外，也有人要原PO別擔心，「我爸名字最後一個字顯示x，但他也有收到簡訊，反正也預約好疫苗了」、「我媽媽也是這樣，但他還是有收到簡訊喔！所以don’t worry」。

針對名字在疫苗系統無法顯示，指揮中心副指揮官陳宗彥就解釋，由於文字受到字型、字體的影響，確實會造成造字的問題。對此，指揮中心也會於系統上透過造字進行協助和處理。指揮官陳時中則表示，相關細節須再請教唐鳳政委，不過現在會定時更新資料。（編輯：許智超）

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