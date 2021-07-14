為何電扇都不涼？她拆開見「一幕」臉綠 眾驚：需要開嗎
炎炎夏日到來，民眾在家除了會開冷氣，也會搭配電扇涼爽一番。不過，就有網友分享，朋友發覺電扇都不涼，她立刻想到是灰塵堆積所致，結果朋友將電扇拆開檢查，瞬間讓網友們全嚇壞，也忍不住驚呼「這太可怕了吧！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-14 19:16:26
原PO今（14）日在《爆廢公社二館》表示，朋友發覺電風扇不涼，她聽完就知道是灰塵堆積所致，便要求對方將電扇拆開來清洗，結果一拆開來，朋友立刻相信是灰塵堆積，因為電扇內積滿厚重的灰塵，甚至連鐵外殼的縫隙都看不見，兩人看完也哈哈大笑，「這樣子當然不會涼」。
許多網友看完也十分傻眼，「這還吹的下去？衛生習慣是有多差啊」、「也太誇張，你吹的是風還是灰塵啊？」、「這還需要打開才看得到？」、「不用拿下來也看得出來吧」、「哇！怎麼能夠忍受」、「這太可怕了吧！」、「這個應該不用打開從外觀就看到很厚一層灰了吧」、「建議先去掛號看眼科」、「氣管跟肺還好嗎？可以先看醫生了」。
另外，也有不少人開玩笑說，「洗這台成就感爆表」、「這樣會涼的話房間應該蠻陰的」、「我本來以為我哥的電扇是全世界最髒的，我果然還是太年輕了」、「這是颱風眼中心嗎」、「傳家之寶等級的灰塵」、「這個電扇是我見過有史以來最強大的」、「鼻子沒過敏也是厲害啊」、「這個會吹到灰頭土臉吧」、「這是剛出土的文物吧」。（編輯：許智超）