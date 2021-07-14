甜心虎牙曬「微性感」嬌喊好害羞 粉絲嗨翻：期待大解封
陳伊（伊伊）除了是「Rakuten Girls」樂天女孩之外，也是女團「伊梓帆」的一員，招牌虎牙和甜美可人的笑容，受封為「甜心虎牙」。伊伊日前才釋出今夏「性感第一彈」，側身連開一整排大洞的泳裝非常吸睛，這回她再次送上比基尼版本，仍讓粉絲直呼過癮。
娛樂中心/綜合報導
2021-07-14 19:42:42
伊伊近期因為寫真需要，IG時常充斥清涼照，她先是曬出一套純白色經典款比基尼，展露小隻馬好身材，不過另一張粉嫩款更為搶眼，除了開深U秀出事業線之外，胸前綁帶交錯的設計，讓南半球一夕之間呼之欲出，而泳裝漆皮的材質，也讓整體看起來更加亮眼。
伊伊在文中嬌喊：「微解封、微性感，好害羞啊！」迷倒一票粉絲：「微笑、微可愛」、「微南半球」、「微噴鼻血，不對是噴很多血」、「好期待妳大解封」，此外，伊伊也加碼放放送「微胖、微運動、微開工」日常，身穿一套灰色運動裝亮相的她，不忘抱著貓咪一同入鏡健身，意外掀起話題：「好羨慕貓咪，把我舉起來」、「身材很好，沒有微胖的問題」。（編輯：侯家瑜）
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