COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

甜心虎牙曬「微性感」嬌喊好害羞　粉絲嗨翻：期待大解封

▲伊伊曬出「微性感」辣照。（圖／伊伊IG）
▲伊伊曬出「微性感」辣照。（圖／伊伊IG）

娛樂中心/綜合報導

2021-07-14 19:42:42

陳伊（伊伊）除了是「Rakuten Girls」樂天女孩之外，也是女團「伊梓帆」的一員，招牌虎牙和甜美可人的笑容，受封為「甜心虎牙」。伊伊日前才釋出今夏「性感第一彈」，側身連開一整排大洞的泳裝非常吸睛，這回她再次送上比基尼版本，仍讓粉絲直呼過癮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
伊伊近期因為寫真需要，IG時常充斥清涼照，她先是曬出一套純白色經典款比基尼，展露小隻馬好身材，不過另一張粉嫩款更為搶眼，除了開深U秀出事業線之外，胸前綁帶交錯的設計，讓南半球一夕之間呼之欲出，而泳裝漆皮的材質，也讓整體看起來更加亮眼。

▲▼伊伊曬出一套純白色經典款比基尼。（圖／伊伊IG）
▲▼伊伊曬出一套純白色經典款比基尼。（圖／伊伊IG）
▲▼伊伊曬出一套純白色經典款比基尼。（圖／伊伊IG）
▲伊伊開深U秀出事業線。（圖／伊伊IG）
▲伊伊開深U秀出事業線。（圖／伊伊IG）
伊伊在文中嬌喊：「微解封、微性感，好害羞啊！」迷倒一票粉絲：「微笑、微可愛」、「微南半球」、「微噴鼻血，不對是噴很多血」、「好期待妳大解封」，此外，伊伊也加碼放放送「微胖、微運動、微開工」日常，身穿一套灰色運動裝亮相的她，不忘抱著貓咪一同入鏡健身，意外掀起話題：「好羨慕貓咪，把我舉起來」、「身材很好，沒有微胖的問題」。（編輯：侯家瑜）

▲伊伊抱著貓咪一同入鏡健身。（圖／伊伊IG）
▲伊伊抱著貓咪一同入鏡健身。（圖／伊伊IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
41.77%58.23%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
56.94%43.06%
2021-07-12-2021-07-15
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
即時
推薦閱讀