變成一道菜？她把「鑰匙串」放車內 3小時後見一幕嚇壞
炎炎夏日到來，停放在室外的車子溫度會飆升，某些物品可能也因此變質。近日，大陸就有名女子遇到一件怪事，她下車辦事時，將一串鑰匙留在車上，沒想到3小時過後，她打開車門卻被眼前一幕嚇到，貼文也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-14 22:51:42
綜合陸媒報導，大陸山西有名女子開車外出，下車辦事時，將一串掛有相思豆的鑰匙放在車上。沒想到3小時過後，她回到車上，卻看到鑰匙變得「紅紅又黃黃」，上面甚至包覆著些許「脆皮」，看起來就像某種炸物。接著她也分享「炸前、炸後」的照片，忍不住驚喊「太可怕了！」
「炸鑰匙」曝光後，網友也紛紛回應，「第一眼看到還以為是哪間攤販的小吃」、「這是糖葫蘆？好像一道菜」、「知道相思豆不能長時間泡水，居然還不能高溫」、「看上去好像糖葫蘆還是炸串，好像有點好吃」、「還以為是紅棗；這相思豆太有想法了」、「也太誇張了，只放車上竟能這樣…」、「直接變炸鑰匙炒豆」、「鑰匙串變成一道菜啦」。
對此，女子解釋，因為鑰匙串上的相思豆長時間處在車內的高溫環境中，才導致相思豆被「熱爆」了，而裡頭土黃色的部分炸出，才會變成像炸物一樣。她也透露，之後下車前都會特別注意檢查，免得再有物品被「炸成食物」。（編輯：許智超）