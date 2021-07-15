AirPods不慎弄丟！店員也攤手 內行曝解方：很多人不知
藍牙耳機近年興起，無線聽音樂、通話的功能相當便利，而其中備受討論的就是蘋果的AirPods。不過，因為其價格較高，若不慎遺失難免格外痛心。就有位網友透露自己擁有2副AirPods，但2副都弄丟了1隻耳機，由於剛好少的是一左一右，她想剩下的可湊一對，詢問後卻被店員打槍。文章一出引發熱議，就有內行人曝真相，直呼「很多人不知道！」。
編輯中心/綜合報導
2021-07-15 00:03:22
原PO在臉書社團《爆系知識家》發文，透露自己本來擁有2副AirPods，結果其中一副的一個耳機不慎掉到水溝，另一副的一個耳機不慎掉在路上被車子壓壞。但恰巧剩下的是一左一右，於是原PO把兩副湊在一起，想說這樣就等於擁有一副新的耳機，結果卻不能用。
原PO拿去店家詢問，強調自己「剛把它們湊在一起的時候還真能聽音樂」，但之後卻又不行了。不過店員只表示，「兩隻的型號不同所以沒辦法使用」，不死心的原PO最後請教網友們，「各位知道是怎麼一回事嗎？」
問題發佈後立即有內行人指出，「放進去充電盒重新配對，不要問店員，很多店員產品根本沒使用過，只會賣不會用」、「先把手機上的連線刪除，重新配對」、「要全部重配對」、「應該是可以啦，因為有賣單支，這樣序號不也不同」、「應該可以配對，不然怎麼賣單隻」、「你好幸運，壞掉的是不同耳」。（編輯：倪浩軒）