NOW早報／路上Gogoro仍一堆？「理由」全認了：這怎麼贏

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原PO在「Gogoro買賣市場」貼文指出「最近剛好準備要換機車，因為前一台是騎油車，所以這台有點想考慮換成電動車，結果那天無意間上網看一下官網，發現電動車補助真的比油車還要多！除了工業局、環保署以外，還有地方政府的環保局也有補助！雖然查了一下，中央的補助跟兩三年前比有縮水，但比油車多了一筆地方政府跟工業局的補助，價格就變好甜，難怪還是一堆人騎Gogoro啊！」
貼文一出，網友紛紛回應「早就發現了，今年本來以為補助會下修，但工業局還是維持七千，加上地方政府補助，四萬多就買得到，順騎中」、「地方政府這一格真的甜，南投補到14000欸，沒比沒傷害」、「台北也有9000，超級補」、「是真的有在推動，只希望補助不要再往下砍了」、「看社團就知道，還是很多人持續交車啊，補助很多」、「雖然補助不如以往，但對比油車，地方環保局的補助都比油車甜」、「也有發現+1官網可以查詢各縣市環保局補助金額。」
而事實上，今年換購機車的類別上，如果是汰舊換新新購電動機車的話，就會有經濟部工業局補助7000元，行政院環保署補助3000元，地方政府（以台北市為例）補助9000元，總計就高達19000元；但若是換購七期油車來看，環保署補助3000元以及減徵新車貨物稅4000元，加上汰舊換新300元補助，最高能補助7300元。
而《NOWnews》記者也實際到Gogoro官網以平台計算補助金額，發現台灣幾乎全縣市汰舊換新新購電動機車補助金額都有達到10000以上；而在換購油車方面，則是只有少許縣市環保局有額外補助，包括桃園、雲林、嘉義等有破萬的補助，不過雖然油車補助不如電動機車，但現今油車仍舊是佔台灣機車市場最大宗，未來如何全面落實綠色運具普及，也是中央以及政府必須面對的重要課題。
今日天氣／各地天氣炎熱、水氣增 午後局部有雨
今（15）日偏東風水氣增多，東半部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，中南部沿海地區清晨至上午也有局部短暫降雨，降雨時間增多且區域較廣，中午過後各地都容易有午後雷陣雨，尤其是中南部地區容易有局部大雨或豪雨發生的機率，其他山區也有局部大雨的機率，請留意短延時強降雨、雷擊及強陣風，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請留意積淹水；溫度方面，各地高溫普遍可以來到32至35度，其中大台北盆地，以及宜、花、東的近山區、河谷、縱谷地區有局部36度以上高溫發生的機率。
想打莫德納較AZ意願佔比多56% 陳時中嘆：有喜好沒辦法
全民瘋疫苗！但AZ與莫德納疫苗，民眾喜好有明顯落差。指揮中心昨（14）日傍晚表示，截至下午5點為止，全國意願登記完成總人數共664多萬人，只登記AZ人數約12.8萬人，佔總登記人數1.93%。同時登記AZ與莫德納人數約260.9萬人，佔比39.26%。只登記莫德納的人數約390.8萬人，佔比58.81%，等於想打莫德納較AZ佔比超過56%。 針對此一現象，指揮官陳時中下午指出，民眾有喜好也沒辦法，只好把既有疫苗年齡層趕快往下開。
疫情衝擊「三大慘業」出爐 謝金河：不解封還會慘下去
全國三級延長到26日，實體產業遭受衝擊，不過，全體上市櫃公司6月營收亮眼，達3.35兆，是歷史第四高，今年第二高。財信傳媒董事長謝金河點評，這是一張很漂亮的成績單，但是撇除導體、貨櫃航運業、鋼鐵業外，有「三大慘業」營收直直掉，再不解封只能繼續慘下去。
北車「迷宮救星」鳥人退休！陪伴11年被撤下 民眾全不捨
民眾經由台北車站前往京站和中山地下街時，總是會向外型特殊的藝術裝置「夢遊」鳥人多看幾眼，甚至有不少人害怕迷路，都會相約在此地標附近。然而，台北當代藝術館13日無預警表示，陪伴民眾11年的鳥人將被撤下，瞬間引發網友不捨直呼「回憶又少一個了！」
雞排妹誤當小三歷史曝光 「報復」招數嚇壞吳宗憲
話題女王鄭家純（雞排妹）被週刊拍到與大10歲「保時捷男」牽手，還抓摸男方臀部，甚至傳出新歡早有女友，她昨（14日）澄清兩人是老朋友關係，「沒有正宮也沒有小三，我不知道是要吵什麼？」感情世界備受關注的她，過去自爆誤當第三者的經驗，更使用特殊手段制裁對方，「這種痛苦不能只有我承受！」（編輯：賴詠璿）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。