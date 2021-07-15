他衝摩鐵開房！一進門「詭異氣壓」籠罩 回家後結局超毛
隨著農曆7月的腳步將近，鬼故事、夜遊、靈異話題再度跟著浮上檯面；昨（14）日，一名網友在臉書社團《靈異公社》提到，和老婆來到新北土城的某一家汽車旅館，開心付了錢把車倒進去後，感覺到一種無型的氣壓籠罩全身，並將脖子上的定光古佛項鍊拿下來掛在門口，回家後護身項鍊竟離奇斷成兩截，讓他嚇得直呼「是不是幫我們擋下了什麼，所以才會損毀！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-15 07:59:22
原PO表示，和老婆為了拚生孩子，出門找了一間汽車旅館，想說換個環境看能不能提高命中率，就開車到了新北土城的某一家汽車旅館，很開心付了錢、拿了房卡，把車倒進去後，上了二樓卻突然聞到一股很重的包廂味侵襲而來，隨後又感覺到一種無型的氣壓籠罩全身。
原PO指出，因為自己體質比較敏感，本來想換個房間，但看到老婆興致勃勃的在巡視房間設備，覺得不好破壞對方興致，也不想嚇到她便作罷。他說「因為要做功課，所以就先把脖子上隨身的定光古佛項鍊拿下來，掛在門口附近。一來怕對古佛不敬；二來也有讓自己心安一些」，期間不敢讓老婆知道他的疑慮，所以就裝作沒事的巡視房間，然後做完功課早早退房，所幸就只有那種有東西靠來的壓迫感，沒有讓他看到什麼東西。
退房離開一段距離後，原PO才跟老婆說出剛剛的感覺，老婆說她也覺得奇怪，為什麼要把項鍊掛起來，然後不洗澡一直在那走來走去，甚至催著要走。回到家後，原PO把項鍊拿下，習慣性的要把墜子上的汙漬擦掉，眼前景象讓他看傻了，「墜子是水晶2D雕刻的，竟然一拿起就斷成兩截，完全沒有敲擊到耶，我整個人雞皮疙瘩都立起來了，我在想是不是這個護身項鍊幫我們擋下了什麼了，所以才會損毀！」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「不管怎樣，人沒事就好，期待有好消息」、「關於這個不能不信，古佛應該是幫你擋什麼擋下來，跟你緣分盡了」、「知道有觀眾還能做功課也蠻厲害的耶」、「超毛」、「會破掉代表已幫你擋煞了」。（編輯：賴詠璿）