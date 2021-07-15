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喝不完手搖冰沙怎辦？小資女1神招解決：經濟實惠有創意

▲喝不完手搖冰沙怎辦？小資女1神招解決。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲喝不完手搖冰沙怎辦？小資女1神招解決。（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-15 09:31:14

台灣進入熱烘烘的天氣，就算身穿短褲加短袖，也會瞬間熱到全身濕，因此許多人都會購買手搖飲，甚至冰沙來消暑，而近日就有網友在網路上表示疑惑「喝不完手搖的冰沙該怎麼辦？」沒想到就有小資女1招神解決，直言「經濟實惠又有創意」，引起熱議。

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▲原PO便心血來潮地用了「哈密瓜冰沙」來實測「做冰塊」。（圖／翻攝自網路論壇《Dcard》）
▲原PO便心血來潮地用了「哈密瓜冰沙」來實測「做冰塊」。（圖／翻攝自網路論壇《Dcard》）
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「喝不完的飲料怎麼辦？」的文章表示，「我是個超愛喝冰沙的人！夏天買飲料一定買冰沙！可是很多冰沙都只有出大杯，一大杯喝到最後都會因為太冰，或是喝到有點頭痛喝不完，但又覺得丟掉很浪費，放冰箱冰又變成糖水，超甜根本沒辦法喝」，結果原PO近日在網路上發現，「可以把喝不完的飲料或冰沙倒去製冰盒，之後可以用氣泡水加飲料冰塊，就變成簡單的特調果汁，而且有加水了就不會那麼甜，還是可以喝到原本的水果味」。

▲從圖片中可以看到，一杯完美的哈密瓜特調就此完成了。（圖／翻攝自網路論壇《Dcard》）
▲從圖片中可以看到，一杯完美的哈密瓜特調就此完成了。（圖／翻攝自網路論壇《Dcard》）
因此原PO便心血來潮地用了「哈密瓜冰沙」來實測「做冰塊」，冰完之後便把它加入氣泡水之中，從圖片中可以看到，一杯完美的哈密瓜特調就此完成了，原PO更直言「我覺得用成冰塊的好處是我可以不用一次喝完，可以分一兩天慢慢喝，目前都只有加過氣泡水，朋友是跟我說也可以加酒變成調酒」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「好聰明的方式喔！水果類的很可以這樣操作耶！」、「感覺再一次消暑！好讚！」、「之前完全沒想到這個方法！每次都是跟家人一起喝完」、「我之前買冰沙喝不完就是拿去冷凍，要喝的時候拿去果汁機重新打，看來作冰塊也不錯耶」、「看起來真的超好喝，真的學起來了」。（編輯：王柏文）

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