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每買鹹酥雞都這樣！老闆曝客「詭異舉動」　眾愣：假高尚

▲一名自稱是鹹酥雞攤老闆的女網友表示，有位客人每次來買鹹酥雞時，舉動都很詭異，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／NOWnews資料照）
▲一名自稱是鹹酥雞攤老闆的女網友表示，有位客人每次來買鹹酥雞時，舉動都很詭異，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-07-15 09:58:19

台灣特色小吃種類多樣，其中鹹酥雞攤不僅讓老饕們愛不釋手，更是許多民眾的宵夜首選；不過，就有一名自稱是鹹酥雞攤老闆的女網友表示，有位客人每次來買鹹酥雞時，舉動都很詭異，貼文一出，掀起熱議。

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該名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示最近鹹酥雞攤來了一位讓她感到很「妙」的客人，「她每次來都會先說，要保持安全距離，所以請我們到前面幫她夾取食材，她口頭點餐（我們店都是讓客人自行夾取展示台食材）」。

原PO起初是認同這樣的做法的，「但是越想越妙，每當她在我身邊點餐，就會離我很近，可是不是要保持安全距離嗎？她也不太想靠近結帳，或是跟我們多說一句話，展示台旁她還可以」，整個人就呈現一種很「縮」的狀態。

▲一名鹹酥雞攤老闆抱怨客人的詭異舉動。（示意圖／記者
▲一名鹹酥雞攤老闆抱怨客人的詭異舉動。（示意圖／記者 郭佩蓉攝）
原PO接著說，當要給她取餐單時，「第一次她用手指捏起取餐單，第二次乾脆不拿取餐單，最妙的應該是，她出示實聯制簡訊確認，會跟我保持『安全距離』，真的會離我很遠，距離大概像一個人在騎樓中間，看著人行道近馬路的人手中簡訊那樣」，這也讓原PO忍不住在文末抱怨「把錢丟在櫃台，人跑遠，餐點好了再趕快來拿走，要我仔細看遠遠的手機簡訊內容，眼睛很酸欸」。

貼文一出，掀起熱議，「就是有這樣的假高尚的人，會怕就自己煮啊，還來買，酒精噴多一點快走吧」、「純粹不想手沾染到油而已」、「做服務業，會遇到的人有百百種！別太在意他們的言行舉止，不然可是會影響我們工作的心情呢」、「可能點菜時，怕你聽不到，就離很近。點完又突然想要保持距離了」。

另外，也有不少苦主忍不住抱怨，「幫客人量體溫，頭一直往後縮一直量不到」、「那個拿很遠的我都苦笑，跟他說你怎麼覺得那麼遠我看得到，真的很為難店員」；還有網友認為，「這麼怕不要出門，小心是好事，但把所有人當鬼就不好了，看不到實聯制就不要賣他」、「有時候店家比客人還怕呢，怕沒關係，但是我覺得這樣太過火了，認真覺得這麼怕可以自己煮比較保險」。（編輯：郭佩蓉）

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月14日確診13885例，本土死亡715例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月14日確診13885例，本土死亡715例。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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