為何buffet很容易「剛吃就飽」？廚師揭2關鍵：超級高招
不少人喜歡三五好友一起相約去吃吃到飽，而在台灣除了火鍋、燒烤類以外，常見的有海鮮buffet、飯店高檔buffet吃到飽，不少人都會討論應該吃什麼比較容易回本，近日就有美食家在網路上分享了「為何吃buffet很容易『剛吃就飽』的真相」，更有廚師揭露出了2點關鍵，直言「真的很高招」，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-15 09:56:41
根據狐搜號《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，「去吃buffet的時候，很多人本想著大吃一頓，結果坐下來還沒吃兩口就覺得已經吃得差不多飽了」，對此他更讓後廚的廚師揭露出了吃飽的關鍵在於「碳酸飲料」和「精緻糕點」，「buffet餐廳裡的飲料，大部分都是碳酸飲料，而民眾在吃得差不多的時候，自然就想要去喝水，但是自助餐裡又是沒有礦泉水的，通常會選擇喝點飲料往下壓壓，殊不知越喝越飽，這兩「相輔相成」，就很容易讓人產生「剛吃就飽」的現象。
再來buffet餐廳經常會有一些精致的糕點，品種很多，也很精致漂亮，女孩子看到後都會忍不住拿一些來吃，這樣一來，自然而然吃不了多少就飽了。《小乾倩倩的遊戲的美食》也說，buffet餐廳價值最高的，永遠都是限量取食或者斷貨供應，能讓你隨便拿的都是不值錢的。所以去吃自助餐，吃自己喜歡的菜品，吃得高興就行了。（編輯：王柏文）