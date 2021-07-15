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學霸考進台大醫被「電到崩潰」！他讀到掛門診：一堆怪物

▲一名男網友表示，高中畢業後進入「怪物雲集」的台大醫學系，原本是學霸的他，成績卻依然在後段班，甚至還曾經讀到崩潰掛門診。（示意圖／取自pixabay）
▲一名男網友表示，高中畢業後進入「怪物雲集」的台大醫學系，原本是學霸的他，成績卻依然在後段班，甚至還曾經讀到崩潰掛門診。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-15 10:33:06｜2021-07-15 10:38:58

台灣大學是許多學生夢寐以求能考上的學校，其中台大醫學系更是眾多「學霸」們不斷努力的目標；不過，就有一名男網友表示，高中畢業後進入「怪物雲集」的台大醫學系，原本是學霸的他，成績卻依然在後段班，甚至還曾經讀到崩潰掛門診，貼文一出，掀起熱議。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「常常覺得自己很笨」為題發文，表示自從考上台大醫學系的那刻起，到現在畢業這麼久，在這種「怪物雲集」的鬼地方，他從來就不覺得自己有資格嗆別人，「甚至常常覺得自己腦袋鈍鈍的（認真）」。

原PO說，他班上有很多同學生活過的愜意悠哉，就算交女友、到處吃喝玩樂，還是照樣拿卷，就連成績普普的同學，多半也在其他地方有所高就，像是雙主修、申請國外實驗室等，「然後我死命活命的讀，結果名次依然在後段班，比我爛的多半是因為沒在唸書」。

▲本是學霸的原PO，考進台大醫學系以後，竟曾讀到崩潰，還去掛門診。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）
▲本是學霸的原PO，考進台大醫學系以後，竟曾讀到崩潰，還去掛門診。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）
還有一次，原PO甚至崩潰到去掛門診，問醫生自己是不是有學習障礙，「結果一分鐘內被他轟出來」；不過，這也讓原PO相當感嘆「人外有人天外有天啊，我在上大學前沒拿過第二名，上了大學直接破百」，並點出那些在網路上囂張猖狂的醫學仔，絕對是「初出茅廬」，一定是還沒進學校的準大學生，「請安心的嗆爛這隻菜雞，反正他入學之後也終究會學到謙虛」。

貼文一出，掀起熱議，「真的是進來才發現自己有多廢QQ」、「正常，一堆成績好社交也好家庭背景超猛的神人，比不來的」、「正常，我要是你這樣我也會這樣想」、「做到能說話，就能讓人尊重才是厲害。即使要分階層，說真的，在每個階層的人在這世界上都是重要的。但不代表互相引戰是好的」、「原po別灰心，天生我材必有用」、「真的，進來後才知道考前有人說根本沒讀，結果拿卷，是真人真事」。（編輯：郭佩蓉）

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