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爽嗑肉骨茶泡麵！女愣：越吃越怪　一看「包裝細節」臉綠

▲原PO請老公幫忙拿一碗肉骨茶泡麵來泡，卻覺得味道越吃越奇怪，「真相」令她哭笑不得。（示意圖／取自pixabay）
▲原PO請老公幫忙拿一碗肉骨茶泡麵來泡，卻覺得味道越吃越奇怪，「真相」令她哭笑不得。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-15 10:37:29

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。近日，一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》提到，中午請老公幫忙拿一碗肉骨茶泡麵來泡，卻覺得味道越吃越奇怪，吃完後才仔細查看包裝，「真相」令她哭笑不得。

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原PO表示，中午突然想吃肉骨茶的泡麵，便請老公幫她拿來泡，滿心期待著品嚐肉骨茶泡麵，泡完之後吃了一口卻覺得「怎麼沒有肉骨茶的味道？越吃越奇怪」。直到整碗吃完後仍越想越不對勁，拿起包裝袋仔細查看一番，才發現原來是老公搞了個烏龍，錯把肉骨茶口味泡麵拿成肉燥口味的。

▲原PO請老公幫忙拿一碗肉骨茶泡麵來泡，卻覺得味道越吃越奇怪，「真相」令她哭笑不得。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲原PO請老公幫忙拿一碗肉骨茶泡麵來泡，卻覺得味道越吃越奇怪，「真相」令她哭笑不得。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
原PO崩潰直嚷「氣死人，這是肉燥口味的！肉燥口味的不是應該要粉色的嗎？」畫面中可見，原PO手中拿著一包特大號「肉燥風味泡麵」，有網友一看秒懂「肉燥麵有兩種規格，大號跟特大號，差在麵的重量」，特大號的是常見的粉紅色包裝，大號則是橘色包裝，橘色麵體是圓形，粉紅色特大號則是方形；而同廠牌的肉骨茶泡麵也是橘色包裝，只是顏色略淡。

貼文曝光之後，讓一票網友笑翻回應「豬隊友無誤」、「我也買錯過！」「啟動陷阱卡」、「趕快拿我的庫存來看，幸好是肉骨茶」、「肉燥的好吃啊，乾的更是美味哈哈」。（編輯：賴詠璿）

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