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防疫版1999　新北關懷中心：每通回覆都可能成為救命關鍵

▲新北市長侯友宜慰勞新北市檢疫隔離關懷中心的同仁，感謝所有防疫人員的無私犧牲，才讓疫情露出一線曙光。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜慰勞新北市檢疫隔離關懷中心的同仁，感謝所有防疫人員的無私犧牲，才讓疫情露出一線曙光。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-15 11:00:39

新北市長侯友宜今（15）日上午前往慰勞新北市檢疫隔離關懷中心的同仁，感謝各局處防疫人員不間斷更新、嫻熟最新的防疫政策，在面對民眾各項疑難雜症，展現了高度專業、迅速回應及真誠的同理心，「讓市民朋友們在掛上電話的那刻，心是安定的。」

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侯友宜表示，今年5月擴大設置的檢疫隔離關懷中心，結合民政、衛生、社會、環保、觀旅、交通、消防、警政、勞工及教育等10局處，建立百題QA，服務近14000位市民；期間每次重大防疫政策的發布，就是電話量急速攀升的時候，中心一天最高曾接過463通，龐大的來電量壓力不小。

民政局長柯慶忠分析，近期致電民眾的需求，查詢PCR採樣結果的有23%、就醫需求15%，及疫苗接種11%三大類提問為大宗；為加速解除民眾的疑慮及擔憂，中心特別引進衛服部的法傳系統即時線上查詢，就醫的部分，則全面採取重症就醫、輕症入住集中檢疫所的即時醫療服務。

柯慶忠指出，「就像防疫版1999專線」，不只檢疫隔離問題，疫苗接種的時程規畫，也成為中心的重點提問名列第三，防疫人員時時更新資訊，仔細對應、回覆民眾各年齡層接種時段，提供必要協助；由此也不難看出一年多來，關懷中心已積累市民相當程度的信任感。

輪值同仁陳雁萍回想，5月中一名小學五年級的邱小妹妹，前幾日爸爸因確診被送往醫院，還在驚魂未定中衛生局就打來通知媽媽跟她PCR檢驗陽性；家住三重的邱小妹說，「阿姨，我媽媽現在出現發燒情形，救護車在過來途中」，小妹妹說著傷心哭了起來。

陳雁萍也紅著眼眶、忍住情緒，陪著邱小妹一起等待救護車的到來；陳雁萍認為，除提供專業諮詢，紓解民眾徬徨更是關懷中心的重要任務，同理心融入民眾困境外，也要同時保持適當、正確的心理距離，「才能在一通通情緒千迴百轉的電話裡提供服務，安頓市民的不安。」

領有醫師執照的替代役周宗翰則表示，曾接過菲律賓籍新住民薇拉爾（化名）來電，因不諳中文，連表述都不清楚，旋即以流利英語溝通，得知有心臟病史的她，日前曾與確診者接觸正隔離在家，當日中午開始發高燒，脫水情況嚴重，因此旋即轉介衛生局處置，提供緊急就醫服務。

周宗翰才意識到，「中心人員面對每通電話都如此小心謹慎，是因為每次即時、簡單的回覆，都可能成為來電市民的救命關鍵」；民政局承辦人許毓容回想疫情爆發初期，輪值到晚上11點是常有的事，已許久未和家人晚餐，只能摸摸孩子熟睡的臉龐，耳邊細語「只要守住新北平安，家裡就會平安，一切都值得。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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