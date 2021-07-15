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驚見40年前古董冷氣！網曝「耗電量」：鈔票跟著冷風飛了

▲有網友分享家中古老的窗型冷氣外觀，瞬間勾起眾多網友的童年回憶。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》）
▲有網友分享家中古老的窗型冷氣外觀，瞬間勾起眾多網友的童年回憶。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》）

編輯中心/綜合報導

2021-07-15 11:23:26

炎炎夏日氣溫不斷飆高，許多家庭早已將冷氣打開，但電費也成為隱憂。近期就有網友分享家古董窗型冷氣外觀，瞬間勾起眾多網友的童年回憶以及討論熱潮。

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原PO在臉書《爆廢公社公開版》上發出圖片，將家中的古老窗型冷氣外觀拍下，這台冷氣只能使用手動轉盤開關，他也附註「總覺得這個冷氣開下去，要付出很大的代價…不知道吹6到8個小時這電費會多少？」

▲古董窗型冷氣的耗電量，引發網友討論。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》）
▲古董窗型冷氣的耗電量，引發網友討論。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》）
貼文曝光立刻引發網友關注「這種木紋的少說有30年了吧」、「我家跟這台很像的老古董昨天才拆走」、「千萬不要，這個代價很大的，可能不是只有一點點。會噴很大一筆，吹一個月剛好等於買一台新的錢了」、「我家也有一台，我爸說我出生那年買的，大叔我今年41歲了」、「開冷氣的電費，可以換台新的了」、「這台很冷欸，但聲音也是特別大聲那種」、「40年前看到有人裝這種冷氣，一定是財富自由的人家，千元大鈔跟著冷風飛出去」。

另外有人分享過去的經驗，「我家也一台，n年沒開過了，記得以前每天約開10小時，2個月電費五千左右」、「電費兩個月6000，是吃電神獸」、「這種沒辦法設定幾個小時自動關閉」、「10幾年前租套房1個月5000電費8-9千」。（編輯：潘毅）

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