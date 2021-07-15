12生肖下半年注意「犯小人」！這3位超級慘　破財又傷身

2021年很快地已經過了一大半，到目前為止，你的運勢還好嗎？對此，塔羅牌艾菲爾老師就分享了「12生肖」下半年的犯小人指數，其中這3位是屬於「高危機」級，不僅破財還傷身，一定要特別注意了，快揪家人朋友一起來看看吧！





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▲塔羅牌艾菲爾老師分享了「12生肖」下半年的犯小人指數，其中這3位是屬於「高危機」級，不僅破財還傷身，一定要特別注意了。（示意圖／取自 pixabay ）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師分享了「12生肖」下半年的犯小人指數，其中這3位是屬於「高危機」級，不僅破財還傷身，一定要特別注意了。（示意圖／取自 pixabay ）

高危機

生肖鼠、生肖羊、生肖狗





2021下半年，這三個生肖絕對是下半年重點對象了，你們犯小人的指數是「危機級」的，特別是農曆九月，你們在職場上中很容易誤信小人，表面上與你稱兄道弟，但暗地裡卻狠狠捅你一刀；也可能是聽信謠言，而做了比較投機取巧的投資，但不只沒有回報，反而損失了利益大虧本，不僅破財還傷身。





下半年，鼠、羊、狗這三個生肖要切記，世上沒有白吃的午餐，與其走取巧的捷徑，還不如正正當當行大道，這樣不只可守住原本應得的，更能杜絕小人帶來的禍端，避免無辜受牽連，順利的逢凶化吉，跟厄運說再見！





犯小人指數【大麻煩】級





生肖牛、生肖兔、生肖馬





2021下半年，生肖牛、兔、馬要當心了，你們的犯小人指數是「大麻煩」級的。進入夏季，你以往的舊愛會回頭牽絆你，甚至開口向你借錢，擾亂著你目前的生活；有伴的人也要當心，可能有第三者介入你和戀人間的感情；單身的人，你試圖想認識新朋友，卻被人造謠，斷了你的姻緣，也有可能是爛桃花纏身。另外要小心容易一時衝動而捲進的桃色糾紛。





下半年，你要留意的是和戀人間的相處，多去溝通，並坦承自己的內心，有心結要馬上打開，別一拖再拖，以防被人見縫插針。可多和伴侶安排個三天兩夜的旅行，可為彼此的感情加分不少！單身的人要睜大雙眼，不要愛錯對象。你就能順利的避開小人！





犯小人指數【小麻煩】級





生肖蛇、生肖猴、生肖豬





2021下半年，蛇、猴、豬這三個生肖，你們的犯小人指數是「小麻煩」級的。從七月開始，你容易陷入人際跟心靈平衡的困擾，明明在工作、生活中好意幫助別人，但對方卻一點謝意都沒有，簡直是熱臉貼冷屁股的最佳代表。而這一種得失間的不平，也使你極容易情緒低落，一不小心就開始計較起來，令你變得越來越不像自己，甚至會引起失眠等等的健康問題。





下半年，你最需要留意的就是心態上的平衡，學會放下得失、別被影響，該是你的就會得到。還有記得不要隨便交出你的真心，也別逢人就說心裡的話，以免得落下把柄還被人逮個正著。這樣你就可以遠離小人，平安的度過下半年！





犯小人指數【最平安】級





生肖虎、生肖龍、生肖雞





2021下半年，虎、龍、雞這三個生肖的犯小人指數是「最平安」級的。在下半年，你會感到一切變得順利，以往受到的委屈也會在這個時候得到平反，真相大白，與同事、朋友、或是愛人間的心結，也能夠彼此說開，漸漸化解，使你終於不再失志而懷疑人生。





下半年記得凡事一定要以和為貴，記得用心經營人脈和人際關係，終有派上用場的一天！還有要好好把握的重點是低調、守本分，別去爭不屬於自己的東西，專注做好你該要做的事，你的下半年就能平安順利！（編輯：郭佩蓉）





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