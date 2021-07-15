現代「大學學歷」早已不夠看？知情人吐致命關鍵：很悲哀
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵，面試時學歷或許更是一大關鍵。而近日就有網友在網路上表示疑惑「現代『大學學歷』是否早已不夠看？」沒想到就有知情人吐露了命關鍵
編輯中心/綜合報導
2021-07-15 13:09:11
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「大學學歷什麼時候開始難用的？」的文章表示，「我離開職場應該超過20年了，當初踏入社會，還不像現在有網路求職，都要看報紙分類投履歷，當年雖是私立但還是投了四家企業，包含兩家航空和海運，以及一家紡織和電子公司，結果四家都給通知上班」，原PO更接著說「後來考慮過還是選上班近的紡織公司，談薪水最低薪好像17000，我開22000，結果面試官說薪水絕對比你想的好，後來是給24000，然後敘薪是博士一級、碩士一級、大學生一級、大專生一級，沒分國立私立，可是現在看畢業生找工作，大學生不僅國立私立，還分國立前、國立後；私立前、私立後，是什麼時候開始，大學學歷變得那麼難用的八卦？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
對此就有知情人說「就從『普大濫設開始的吧，然後技專校院跟進，供給多但市場需求沒有增加』，文憑貶值不意外，你那時代的學士，差不多相當今天的國立地名大學，搞不好還更有優勢，以前不要說學士，連五、二專都不是人人能唸的，唸大專還要上成功嶺，所以如果有人說今天的學士沒有以前專科畢值錢，其實還算蠻中肯的，以前文憑沒貶值前，規模大的公司連專科敘薪都還會細分，五、二專同一級，三專再高一級」。
事實上，是指台灣1990年代以來一連串的教育改革措施，簡稱教改，不論是法令、師資、課程、教學、教科書、財政等方面，均有重大的變革，堪稱台灣教育史上變動最劇烈的階段。從1994年教改聯盟提出「廣設高中、大學」的口號，1996年教改會也予以呼應，於是我國的大學數量開始出現擴張趨勢。大學生數量從1984年的17萬3千多人，成長到2007年的112萬人，增加約6.5倍之多，其中大學148所（公立51所、私立97所）、15所專科學校，共計163所大專校院，高教擴張的程度達到歷史新高。
而當時的國策顧問、台大教授黃光國認為「廣設高中大學」的主張在實踐後，讓大學教育改走群眾路線，學術界發表無數「跟屁型」的垃圾論文，卻很少人深入探究論文的內容，由於教改牽涉層面相當廣，因此不斷為社會各界所廣泛討論。又因爭議頗多，且配套不足倉促上路，實施至今各界給予不一的評價。（編輯：王柏文）