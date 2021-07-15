影／名人打氣挺防疫　方念華、張曼娟錄影獻上無盡感激

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資深主播方念華在影片中以「未見之事，才是希望，用信心築底，會帶來力量」的金句，傳達了在疫情艱困時，信心是度過難關的最大力量，而享譽文壇的作家張曼娟則以「在這艱難的抗疫時刻，我們只能夠互相幫助、彼此支持」，告訴大家互相幫助與支持，才能成功抵擋疫情；新北市希望藉由影片也提醒大家面對瞬息萬變的疫情，防疫不可鬆懈。
另外，也邀享譽國際的鋼琴家范姜毅，獻上動人的鋼琴演奏作為影片壓軸彩蛋，透過音樂療癒你我的心；無獨有偶，貫穿整支影片的主題歌曲，出自最前線的亞東醫院護理師楊琇霓之手，自彈自唱，歌名「一起走吧，疫情走吧」，以溫暖的詞曲及旋律，紀錄下前線夥伴一同參與的戰「疫」，當楊琇霓得知觀旅局正在籌備影片，二話不說立刻同意授權，希望透過音樂的力量傳遞信心勇氣。
觀光旅遊局指出，對於所有防疫工作人員一路以來的辛勞與付出，每位參與者都深受感動，紛紛由衷獻上感謝，力挺最前線的防疫人員，為他們送上暖心的支持與打氣；也盼能透過影片呼籲台灣民眾，面對疫情，台灣最美的風景是人，大家無分彼此，互相幫助，共同落實防疫，只要「愛在一起，就能一起挺過疫情難關」，逐日回歸正常的生活步調。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。