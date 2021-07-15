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影／名人打氣挺防疫　方念華、張曼娟錄影獻上無盡感激

▲新北市觀光旅遊局募集「愛一起，我們疫起挺過」影片，力挺最前線的防疫人員。（圖／新北市觀光旅遊局提供）
▲新北市觀光旅遊局募集「愛一起，我們疫起挺過」影片，力挺最前線的防疫人員。（圖／新北市觀光旅遊局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-15 13:58:45｜2021-07-15 15:01:12

疫情重災區的新北市，在所有防疫人員的努力下，疫情漸趨穩定，讓大家看到疫情的曙光；為了感謝防疫人員長達2個多月以來的辛苦與無私奉獻，新北市觀光旅遊局募集「愛一起，我們疫起挺過」影片，力挺最前線的防疫人員。

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觀光旅遊局長張愛晶表示，此次參與影片的名人，橫跨主播界、藝文界、餐飲界及長跑運動界，主播界包括方念華、李文儀、簡懿佳等人，藝文界則有作家張曼娟、國際鋼琴家范姜毅、金獎設計師蕭青陽，及餐飲界的世界冠軍麵包師傅吳寶春；此外，長跑運動界的超馬三太子、超萌長跑甜心陳雅芬、跑遍台灣日本天文學教授TOMO桑（後藤友嗣）也熱心響應。

▲資深主播方念華參與「愛一起，我們疫起挺過」影片的錄製。（圖／新北市觀光旅遊局提供）
▲資深主播方念華參與「愛一起，我們疫起挺過」影片的錄製。（圖／新北市觀光旅遊局提供）
資深主播方念華在影片中以「未見之事，才是希望，用信心築底，會帶來力量」的金句，傳達了在疫情艱困時，信心是度過難關的最大力量，而享譽文壇的作家張曼娟則以「在這艱難的抗疫時刻，我們只能夠互相幫助、彼此支持」，告訴大家互相幫助與支持，才能成功抵擋疫情；新北市希望藉由影片也提醒大家面對瞬息萬變的疫情，防疫不可鬆懈。

▲作家張曼娟則以「在這艱難的抗疫時刻，我們只能夠互相幫助、彼此支持」，告訴大家互相幫助與支持，才能成功抵擋疫情。（圖／新北市觀光旅遊局提供）
▲作家張曼娟則以「在這艱難的抗疫時刻，我們只能夠互相幫助、彼此支持」，告訴大家互相幫助與支持，才能成功抵擋疫情。（圖／新北市觀光旅遊局提供）
另外，也邀享譽國際的鋼琴家范姜毅，獻上動人的鋼琴演奏作為影片壓軸彩蛋，透過音樂療癒你我的心；無獨有偶，貫穿整支影片的主題歌曲，出自最前線的亞東醫院護理師楊琇霓之手，自彈自唱，歌名「一起走吧，疫情走吧」，以溫暖的詞曲及旋律，紀錄下前線夥伴一同參與的戰「疫」，當楊琇霓得知觀旅局正在籌備影片，二話不說立刻同意授權，希望透過音樂的力量傳遞信心勇氣。

觀光旅遊局指出，對於所有防疫工作人員一路以來的辛勞與付出，每位參與者都深受感動，紛紛由衷獻上感謝，力挺最前線的防疫人員，為他們送上暖心的支持與打氣；也盼能透過影片呼籲台灣民眾，面對疫情，台灣最美的風景是人，大家無分彼此，互相幫助，共同落實防疫，只要「愛在一起，就能一起挺過疫情難關」，逐日回歸正常的生活步調。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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