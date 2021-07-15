女更新LINE後崩潰喊「一句」！用戶反揭神優勢：這功能好

LINE是國人現在最普遍且常見的通訊軟體之一，不僅可以傳送訊息、通話，還有其他功能提供民眾使用；不過，就有一名女網友發文，抱怨LINE更新完「變好醜」，貼文一出，其他用戶反揭神優勢。





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該名女網友昨（14）日在社群平台《Dcard》上以「Line更新之後變好醜」為題發文，表示她最近更新了LINE，但更新完以後，她將訊息長按，跳出了九格功能，讓她超崩潰，「長按聊天內容怎麼變這樣啦，好醜喔，媽咪救我」。





而從她PO出的截圖可以看到，將訊息長按以後，跳出了黑底白字的功能格，上面有複製、Keep、刪除、收回、回覆、分享、記事本、設為公告和截圖功能。





▲原PO覺得LINE更新以後變很醜。（圖／翻攝自《Dcard》）

其中，還有網友覺得LINE更新後，變得很像「微信」，「一個微信感跑出來」、「連賴也跟上潮流，微信」、「好像微信哦」、「搞得像微信…」、「很像微信的介面」、「我覺得跟微信有點像欸，如果黑底能配合主題感覺比較好」。





不過，也有用戶反揭神優勢，「但我覺得變好用耶！因為有時候想要複製其中幾個字而已，以前都只能複製一整段話，現在可以選擇我要複製的長短」、「我覺得複製改這樣滿方便的欸，因為有時候只是要擷取裡面幾個字而已，之前都不能選，現在可以了」、「這種複製方式比較好，因為不是每次都想複製一整段訊息」。（編輯：郭佩蓉）



