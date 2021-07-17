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影／冷氣口出現大蟑螂怎麼辦？情侶檔全副武裝合力作戰

▲家中的冷氣出風口有蟑螂該怎麼辦呢？（圖／Ka KaI 授權）
▲家中的冷氣出風口有蟑螂該怎麼辦呢？（圖／Ka KaI 授權）

影像中心/綜合報導

2021-07-17 18:00:00

在台灣，許多家庭都會時不時的出現蟑螂，雖然蟑螂本身對於人不會有什麼威脅，但是受到同儕影響，以及其會飛、頑強的生命力，讓不少人看到就恐懼不已。然而蟑螂如果出現在地板上，大家都知道用拖鞋、重物等將其擊殺，可是如果出現在冷氣出風口，又該怎麼辦呢？Youtube頻道「Ka KaI 」就將自己家中發生的「蟑螂冷氣口」事件做了完整紀錄，這對小情侶到底會如何化險為夷呢？

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▲情侶穿著雨衣、戴著安全帽，全副武裝準備面對蟑螂。（圖／Ka
▲情侶穿著雨衣、戴著安全帽，全副武裝準備面對蟑螂。（圖／Ka KaI 授權）
 

影片一開始，只見情侶兩人身著雨衣，手上還拿著相機腳架，戴著安全帽，全副武裝的模樣，不知情的人甚至會以為是要跟人起衝突，結果這只是為了應付房間冷氣口內的蟑螂，避免該名「不速之客」飛到身上所做的防備。

 

至於該如何應付在狹小高處的蟑螂呢？首先第一步，男生脫下手套，拿起桌上的一綑橡皮筋，開始拉弓瞄準，雖然第一發沒有命中，但第二發卻是扎實的打在蟑螂身上，下落的牠落在碗盤堆中，緊接著就是甕中捉鱉，消滅計畫繼續。

▲男生用橡皮筋試圖擊落高處的蟑螂。（圖／Ka
▲男生用橡皮筋試圖擊落高處的蟑螂。（圖／Ka KaI 授權）
端起所有碗盤後，來到浴室開始用蓮蓬頭噴水逼出蟑螂，只見蟑螂在強力的水壓之下無所遁形，連忙逃出碗盤堆中，最終慘死在情侶的棍棒之下，了結短暫的一生。（文字編輯：沈傳恩）

▲最終蟑螂在浴室內無所遁形，慘死亂棍之中。（圖／Ka
▲最終蟑螂在浴室內無所遁形，慘死亂棍之中。（圖／Ka KaI 授權）
▶ 感謝授權：Ka KaI
原始影片：https://youtu.be/tQWtsExFvxo

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