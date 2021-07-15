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刷牙完別接著用漱口水！牙醫曝「正確觀念」：很多人做錯

▲牙齒是一個人的門面，若沒有細心並正確的保養，未來就需要付出大量的金錢才能挽救。（示意圖／取自pixabay）
▲牙齒是一個人的門面，若沒有細心並正確的保養，未來就需要付出大量的金錢才能挽救。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-15 16:04:45

牙齒是一個人的門面，若沒有細心並正確的保養，未來就需要付出大量的金錢才能挽救。對此，英國牙醫安娜日前也拍片提醒民眾，不要「刷牙完就立刻接續使用漱口水」，隨後解釋背後原理，並教學「正確的清潔觀念」。

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英國牙醫安娜（Anna Peterson）日前在抖音上拍攝影片提到，很多人都在刷牙後，使用漱口水再度清潔牙齒及口腔，但事實上這是不正確的，因為「牙膏含有大約1450ppm的氟化物，這麼高的氟含量能保護牙齒免受食物和飲料中糖分侵蝕。但漱口水只有220ppm的氟化物，相對較低」。

▲英國牙醫師安娜分享正確的牙齒保健方式。（圖／翻攝抖音）
▲英國牙醫師安娜分享正確的牙齒保健方式。（圖／翻攝抖音）
安娜解釋，若「刷牙後再使用漱口水」，反而會讓原先留在口腔內的高濃度氟化物沖洗掉，導致口腔環境變得較利於微生物存活，進而增加蛀牙風險。

最後安娜也說明正確的口腔保健觀念，使用漱口水的時間應該是「吃完東西後」，因為吃完東西後會讓口腔成為酸性，「如果吃完東西後直接刷牙，等於是把酸刷到你的牙齒上腐蝕了牙齒。所以這時候反而要先用漱口水清潔」。

影片曝光後也引發網友大量迴響，「我以前真的都是刷完牙漱口耶，看完才發現一直也來都是錯的」、「原來我一直傷害我的牙齒」、「正確的清潔觀念真的很重要」。（編輯：潘毅）

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