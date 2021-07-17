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影／名廚江振誠尋訪極地美食　「鹹魚冰凍棒棒糖」超吸睛

▲名廚江振誠尋訪極地美食，帶領大家了解當地食物與文化的故事蹤跡。（圖／TLC 旅遊生活頻道 授權）
▲名廚江振誠尋訪極地美食，帶領大家了解當地食物與文化的故事蹤跡。（圖／TLC 旅遊生活頻道 授權）

影像中心/綜合報導

2021-07-17 10:00:00

品嘗美食是人生至樂，你是否也好奇美味佳餚背後，有著哪些不為人知的過去與故事？TLC旅遊生活頻道《當代料理Food in Our Time》，由國際名廚江振誠造訪世界各國，尋訪關於食物與文化的故事，充滿人文關懷與遠見的觀點，闡述不同主題的想法與思維。

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▲ 國際名廚江振誠帶領大家了解各國的美食文化。（圖／TLC 旅遊生活頻道 授權）
 

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▲ 冰上釣魚與一般釣魚有很大的不同，挑戰性更高。（圖／TLC 旅遊生活頻道 授權）
節目之中，江振誠造訪俄羅斯奧伊密亞康、日本北海道與中國河北保定市等地，一探當地居民如何在嚴苛的自然環境、曾經失落的文化傳承與違反自然的耕作方式之中，找回尊重自然、與自然和平共處的生活智慧。酷寒極地的冰上釣魚，現吃傳奇美食，讓江振誠直說「吃起來像是『鹹魚冰凍棒棒糖』」，巧妙的味覺比喻，讓人十分好奇！

 

位於俄羅斯薩哈共和國的奧伊密亞康比北極圈還要寒冷，1933年曾測得攝氏零下67.7度的低溫，因而有寒冷極點之稱。江振誠在世代居住於當地的雅庫人帶領下，酷寒中挑戰冰上釣魚。由於溪水在極端低溫中也不會完全結冰，魚群會聚集在流速較慢的冰面下進食，雅庫人挖洞、佈網之後開始觀察並等待。

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▲ 奧伊密亞康被稱為寒冷極點，甚至比北極圈還要寒冷。（圖／TLC 旅遊生活頻道 授權）
 

看似簡單的釣魚方法其實難度相當高，光是將釣起的白鮭直接擺放冰面就能結成凍魚，即可想見環境之嚴峻。江振誠形容凍魚吃起來像是鹹魚做的冰凍棒棒糖，只要搭配一小撮鹽便相當鮮美，而這冰冷的食物可加速血液循環，既是當地人的取暖佳餚，也是來自於自然的料理。《當代料理Food in Our Time》將於7月20日起每星期二晚間11點，於TLC旅遊生活頻道播出。（影音編輯：謝美伶）

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▲ 江振誠實際體驗凍魚美食，比喻像是「鹹魚冰凍棒棒糖」。（圖／TLC 旅遊生活頻道 授權）
 

▶感謝授權：TLC 旅遊生活頻道
完整影片：https://youtu.be/yWVOWGj7ccc

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