考上公職鐵飯碗！1年後他卻心寒求離職 細數「4大辛酸」
公職人員在台灣被譽為鐵飯碗，因為福利及穩定性，每年都吸引不少人參加考試爭取入職機會。不過就有一位男網友，在考上公務員後一年內徹底心寒，決心遞出辭呈，也細數自己遭遇的「4大辛酸」，引發網友關注。
編輯中心/綜合報導
2021-07-15 17:11:17
原PO在論壇Dcard上訴說遭遇，「我跟大家一樣，因為沒專長、想要穩定的工作，去年初等考上榜生，已在機關服務了近一年多，但經過這些日子的洗禮，我已經徹底對公務員死了心，等這一兩個月把會辦的東西弄完，我就馬上提辭呈辭」。
原PO隨後列出「4大辛酸」，包含「無止盡的公文」、「一定會被抓去辦採購」、「極度勞逸不均」及「令人窒息的官僚文化」。這些壓力讓他不禁感嘆「的確公職能保障你幹到退休，但過程艱辛凶險，就是吃準你沒專長所以各種各樣的雜事都能推給你包辦，每天加班、帶回家處理、假日支援根本家常便飯」。
不少網友看完文章也紛紛回應，「老鳥都不想碰採購，能推則推，所以很自然都是新人在辦了」、「私企只要認真找跟肯做，一定找得到普考等級的薪水」、「存不到錢的人，真的沒必要在初等這位置把生命都貢獻給國家」「初等的薪水外面隨便找一個行政工作都差不多可能還超過，完全不值得這麼累」。（編輯：潘毅）