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房市／信義房屋提供客製化線上房市資訊

▲消費者可從信義房屋官網中自由圈選地圖搜尋實價。（圖／NOWnews資料照片）
▲消費者可從信義房屋官網中自由圈選地圖搜尋實價。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-07-16 12:30:00

疫情稍有趨緩但仍未完全解封，許多消費者期待能盡快看屋找到理想的家，此時線上準備工作就扮演重要關鍵，完整的線上房市資訊不僅可以幫助消費者在解封後縮短看屋時間，也可避免準備工作不足而損失自身權益，信義房屋完整線上房市資訊提供消費者與政府同步的實價登錄、主題找屋、經紀人員推薦、線上諮詢以及會員搜尋紀錄與推薦，讓消費者在家防疫也能補充最新且最適合的房資訊。

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實價登錄一直以來就是消費者參考價格的重要工具，信義房屋實價登錄系統自今年7月1日起已與政府同步揭露門牌，同時電腦、手機以及APP三網資訊一致，將房價地圖化顯示，並且過濾多餘資訊精準拆分，替消費者找出貼近市場的平均單價。

多項新功能也讓消費者在使用上更快速準確，如「隨圈隨選」提供消費者半徑1公里圈選、矩形圈選以及自由圈選..等三種匡列方式，可依地形與消費者需求查看實價。「排除特殊交易」則可一鍵排除親屬/員工或地上權移轉等不真實的特殊交易價格。「市場行情校正」可將社區總價拆出車位價格，忠實還原平均價格。「社區均價地圖」則是以社區作為地圖主題，清楚對照社區間的公設、電梯以及管理。

防疫在家利用以上實價登錄系統查詢到喜歡的物件後，還可以直接線上尋找當地專業經紀人，並且可線上即時諮詢，特別是線上加入會員後，信義房屋會依照客戶賞屋歷程及軌跡，主動推播適合的物件，也可以訂閱通知，即時掌握最新物件。

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對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
30.77%69.23%
2021-07-16-2021-07-19

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
33.33%66.67%
2021-07-16-2021-07-19

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
53.95%46.05%
2021-07-15-2021-07-18

回顧近期，你喝手搖飲、含糖飲料、或吃甜食的頻率有變化嗎？

有改變
沒有改變
39.06%60.94%
2021-07-15-2021-07-18

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
39.55%60.45%
2021-07-12-2021-07-16
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