COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

高雄疫苗接種數上看55萬人　拚7月底覆蓋率達30％

▲高雄市連14天本土確診人數＋0。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市連14天本土確診人數＋0。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-07-15 17:16:01｜2021-07-15 17:31:33

高雄疫苗施打速度緊緊緊，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎今（15）日指出，高雄市到昨天為止，總共在第1類醫事人員到第10類50到64歲成人的部分接種了超過50萬劑，從今日應接種人數大概6萬劑的8成來計算，接種總數達到55萬沒有問題，高雄市長陳其邁也說，高雄連14天＋0，今日打完高雄疫苗覆蓋率可達到20%，希望7月底可達到30%，「高雄市的團隊令我感到驕傲」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高雄市各類公費對象疫苗接種數統計。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市各類公費對象疫苗接種數統計。（圖／高雄市政府提供）
潘炤穎表示，從上個禮拜四、五、六一直到這個禮拜，接種序列從67歲以上到65歲以上，每天平均接種率大概在8成左右，今日則是在設站接種以來的最高峰，單日應接種人數達62,620人，在上午跟下午都預計分別接種到3萬以上，今日上半日就接種了21,737人，這個數字也是目前以來單一半天接種數的最高值，接種率來到76.85％。

▲高雄流行音樂中心的長輩們打針的同時還可以聽演唱會。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄流行音樂中心的長輩們打針的同時還可以聽演唱會。（圖／高雄市政府提供）
這樣子的數量是不是可以符合目前接種需求？潘炤穎說，在接種量的承載測試上，從今日來看整個秩序狀況還是良好的，也因應可能未來的疫苗多樣化、及因應民眾可能的需求，未來也會在現場再陸續配置一些有關於防範一、二劑疫苗混打情形的設備，包括網路檢核及NIIS系統的查核；至於在量能的部分也期待能夠再突破，讓民眾能夠很快速的、很方便的、也非常舒適的去接種疫苗，那這也是高雄市政府對於高雄市民的承諾。

▲高雄市7月12到15日疫苗接種站執行成果。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市7月12到15日疫苗接種站執行成果。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁也指出，疫苗的施打最重要還是要增加覆蓋率，現在高雄市的人口為276萬人，增加1％的疫苗覆蓋率大概就是增加2.76萬人，要增加10％就是要27.6萬人，像今天接種數大概可以到5萬人，真的要拜託大家，最近因為這個疫苗已經陸陸續續的到貨，所以要拜託大家趕快去登記預約施打，登記越多、給高雄的疫苗就會愈多，全力的來增加高雄的疫苗覆蓋率。

▲高雄市7月16到7月22日社區接種站別。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市7月16到7月22日社區接種站別。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁強調，身為市長「我們高雄市的團隊令我感到驕傲」，從6月15到現在，1個月的時間裡面打了55萬個人，醫護和同仁那麼辛苦就是為了所有的市民朋友，因為大家都是在跟時間賽跑，所以要趕快把疫苗打到身體，高雄也才能夠更安全。

▲截至7月15日，COVID-19本土感染爆發累計確診14075例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲截至7月15日，COVID-19本土感染爆發累計確診14075例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
45.6%54.4%
2021-07-15-2021-07-18

回顧近期，你喝手搖飲、含糖飲料、或吃甜食的頻率有變化嗎？

有改變
沒有改變
40%60%
2021-07-15-2021-07-18

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
40.39%59.61%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
55.28%44.72%
2021-07-12-2021-07-15
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀