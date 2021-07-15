高雄疫苗接種數上看55萬人　拚7月底覆蓋率達30％

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潘炤穎表示，從上個禮拜四、五、六一直到這個禮拜，接種序列從67歲以上到65歲以上，每天平均接種率大概在8成左右，今日則是在設站接種以來的最高峰，單日應接種人數達62,620人，在上午跟下午都預計分別接種到3萬以上，今日上半日就接種了21,737人，這個數字也是目前以來單一半天接種數的最高值，接種率來到76.85％。
這樣子的數量是不是可以符合目前接種需求？潘炤穎說，在接種量的承載測試上，從今日來看整個秩序狀況還是良好的，也因應可能未來的疫苗多樣化、及因應民眾可能的需求，未來也會在現場再陸續配置一些有關於防範一、二劑疫苗混打情形的設備，包括網路檢核及NIIS系統的查核；至於在量能的部分也期待能夠再突破，讓民眾能夠很快速的、很方便的、也非常舒適的去接種疫苗，那這也是高雄市政府對於高雄市民的承諾。
陳其邁也指出，疫苗的施打最重要還是要增加覆蓋率，現在高雄市的人口為276萬人，增加1％的疫苗覆蓋率大概就是增加2.76萬人，要增加10％就是要27.6萬人，像今天接種數大概可以到5萬人，真的要拜託大家，最近因為這個疫苗已經陸陸續續的到貨，所以要拜託大家趕快去登記預約施打，登記越多、給高雄的疫苗就會愈多，全力的來增加高雄的疫苗覆蓋率。
陳其邁強調，身為市長「我們高雄市的團隊令我感到驕傲」，從6月15到現在，1個月的時間裡面打了55萬個人，醫護和同仁那麼辛苦就是為了所有的市民朋友，因為大家都是在跟時間賽跑，所以要趕快把疫苗打到身體，高雄也才能夠更安全。
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