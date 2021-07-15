一陣子沒住！新家各處冒「謎樣小蟲」 過來人籲：快處理
在多數人的家中，多少都會出現蟑螂、螞蟻等害蟲，就有剛搬家的網友發現，新住處的各個角落都出現一種「謎樣小蟲」，只好上網求助。隨後也有過來人一看完照片就解答小蟲的真實身分，並呼籲「盡快處理」。
編輯中心/綜合報導
2021-07-15 17:38:17
一位屋主在臉書社團《買房知識家》上貼出照片發問，「新家有一陣子沒住。最近才發現，有這種小點點的蟲子，不仔細看不會察覺，牠們很乖沒有群聚，但出現各個地方，包括地板、沙發、床、櫃子等，這是什麼蟲？如何消滅？對人體有害嗎？」 貼文立刻釣出其他苦主，「我新家也有，想知道」、「我家也是有這種小蟲子，超小ㄧ隻黑黑的，有方式能消滅牠們嗎？」
隨後也有過來人解答「這是潮濕蟲，我家4月時我家主臥也有，本要清潔公司來處理，但是報價不斐，要2萬初，還不保證ㄧ定消滅完畢，所以我只好自己用水煙式殺蟲劑，用了5、6次才算消滅，剩很少隻，要趕快處理，要不然他會往別的房間跑」、「太潮濕了，我家兩年前也出現這種蟲，整面牆都是，後來發現從牆角開始發黴，蟲很多聚集在那。把黴清掉，開除濕機讓房間濕度不要大於70，到現在就沒在出現過」、「潮濕蟲的一種，應該是粉蟎，環境太潮濕」。（編輯：潘毅）