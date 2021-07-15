基隆疫苗涵蓋率達21.3% 開放晚上與假日時段預約
基隆市65歲以上市民疫苗集中施打的作業，將在明（16）日告一段落，總計2天下來的全市施打率，仍維持近8成的高標；基隆市長林右昌提醒接到通知單的65歲以上市民朋友，務必要把握16日最後一天的時間，就近到施打站接種疫苗。
記者陳志仁／基隆報導
2021-07-15 21:14:02
林右昌指出，基隆市65歲以上的市民疫苗施打作業，自14日起展開，統計14、15日的列冊施打人數，共有118里的13462人，實際施打人數則有10735人，施打率為79.7%，累計全市已接種疫苗人數有78326人，疫苗涵蓋率已經達到21.3%；呼籲65歲以上的市民朋友把握時間，就近到施打站接種疫苗。
林右昌說，至於18歲至64歲的市民朋友，只要在7月15日前完成上網預約，最快在16日開始就可以接受疫苗施打；除基隆港務分公司、建德國中活動中心、市立體育館二樓、中山高中體育館、七堵火車站、碇祥里民活動中心等6處集中施打站，還有25處合約醫療院所，提供市民朋友更多的選擇。
基隆市政府今（15）日表示，考量64歲以下的市民朋友，平日上班的需求，特別開放晚上與假日的時段供預約，詳細的施打點以及預約時段，只要登入預約的系統後即可查詢。
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