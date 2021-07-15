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男客人備註下樓拿！見孕婦開門外送員傻了　療癒原因曝光

▲有位外送員送餐到6樓，男客人在電話中聲稱會下樓拿，結果在一樓開門的卻是位孕婦，讓外送員十分意外。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝photoAC）
▲有位外送員送餐到6樓，男客人在電話中聲稱會下樓拿，結果在一樓開門的卻是位孕婦，讓外送員十分意外。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-07-15 21:17:22

外送平台在台灣十分風行，尤其現在正值疫情期間，更多民眾傾向減少出門，把打理三餐的任務交由外送平台與外送員，訂單量大增，街頭巷尾都能看到川流穿梭的外送員忙碌身影。而就有位外送員透露，自己送餐給一位6樓的客戶，男客人在電話中答應會下樓取餐，結果在1樓開門的卻是位孕婦，讓外送員十分意外，引發討論。

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一位外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文，透露自己送炸雞給住6樓的客人，電話中是一位男生表示會下去取餐，結果來到1樓開門的卻是位孕婦。讓原PO不禁好奇詢問，「怎麼不是接電話的男生下來拿？」

結果該位孕婦回答，「我快生了，要多走樓梯多運動才會好生！」還反問原PO「孕婦下來拿很奇怪嗎？」原PO則直言，「第一次遇到頂加還下來拿的！」不忘叮嚀對方待會上樓小心，更笑稱要拍照表揚，大讚該孕婦是「年度優客第一名！」

▲6樓孕婦客人親自下樓來取餐，讓外送員大讚「年度優客第一名！」（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》臉書）
▲6樓孕婦客人親自下樓來取餐，讓外送員大讚「年度優客第一名！」（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》臉書）
網友也紛紛在底下留言回覆說，「祝順產，兒子女兒以後賺大錢」、「祝這位太太生產順利，產後美麗。好人好心有好報，天天出門撿到錢」、「這個客人值得外送員給她小費」。更有許多孕婦現身說法，「之前懷孕的時候也是自己跑上跑下的啊」、「是真的啦！自然產前要多爬樓梯」、「我也下樓拿好幾次了，怎麼沒拍我？哈哈～35週多的孕婦」。（編輯：倪浩軒）

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