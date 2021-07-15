「智能機車」能夠自己買便當？她讚太神奇 爆笑結局曝光
這麼神奇的「智能機車」要去哪裡買？有位女網友聲稱自己的機車「肚子餓了會自己去買便當吃」，有時還會買飲料買麵包，讓她開心高呼「我有一台智能機車！」不過真相曝光後卻讓大家笑翻，有網友更直呼「這是我看過最好笑的po文！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-15 23:23:29
原PO在臉書社團《爆怨2公社》發文，透露自己擁有一輛智能機車，「肚子餓了會自己去買便當吃，還會抽菸！呷檳榔～還知道防疫期間要戴口罩！」原PO接著細數智能機車的種種能力，「還會買麵包來吃，常常配飲料有阿比還有汽水...酸痛還會買保健品來保養自己」。
到底哪款機車這麼人性化？結果原PO話鋒一轉，直呼「人不要這麼沒品好嗎？成天往我機車上扔垃圾！」最後標註「我以為我騎的是機車，原來是垃圾桶啊」關鍵字，更分享了數張愛車照片，照片中可以看見原PO的機車不僅掛鉤常常被掛上垃圾，連前置物箱也會被塞進丟棄物，防疫期間看到廢棄的口罩更是讓人毛毛的。「智能機車」原來只是被當成垃圾桶的自嘲和反諷，讓大家不禁莞爾。
笑翻的網友紛紛留言回覆說，「我笑慘」、「你車到底停哪去了」、「這是我看過最好笑的po文」、「你車上是不是會一直放出一首世界名曲」、「應該要幫妳生氣的，可是妳的敘述太好笑了」、「幫QQ但是忍不住笑出來」、「令人笑到噴淚的抱怨」。（編輯：倪浩軒）
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