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「智能機車」能夠自己買便當？她讚太神奇　爆笑結局曝光

▲一位女網友稱讚自己擁有一輛「智能機車」，能夠自己買便當買汽水，還會戴口罩，真相曝光後讓大家笑翻。（示意圖／取自pixabay）
▲一位女網友稱讚自己擁有一輛「智能機車」，能夠自己買便當買汽水，還會戴口罩，真相曝光後讓大家笑翻。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-15 23:23:29

這麼神奇的「智能機車」要去哪裡買？有位女網友聲稱自己的機車「肚子餓了會自己去買便當吃」，有時還會買飲料買麵包，讓她開心高呼「我有一台智能機車！」不過真相曝光後卻讓大家笑翻，有網友更直呼「這是我看過最好笑的po文！」

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原PO在臉書社團《爆怨2公社》發文，透露自己擁有一輛智能機車，「肚子餓了會自己去買便當吃，還會抽菸！呷檳榔～還知道防疫期間要戴口罩！」原PO接著細數智能機車的種種能力，「還會買麵包來吃，常常配飲料有阿比還有汽水...酸痛還會買保健品來保養自己」。

到底哪款機車這麼人性化？結果原PO話鋒一轉，直呼「人不要這麼沒品好嗎？成天往我機車上扔垃圾！」最後標註「我以為我騎的是機車，原來是垃圾桶啊」關鍵字，更分享了數張愛車照片，照片中可以看見原PO的機車不僅掛鉤常常被掛上垃圾，連前置物箱也會被塞進丟棄物，防疫期間看到廢棄的口罩更是讓人毛毛的。「智能機車」原來只是被當成垃圾桶的自嘲和反諷，讓大家不禁莞爾。

▲原PO的機車常常被丟進垃圾。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
▲原PO的機車常常被丟進垃圾。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
▲原PO的機車常常被丟進垃圾。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
▲原PO的機車常常被丟進垃圾。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
笑翻的網友紛紛留言回覆說，「我笑慘」、「你車到底停哪去了」、「這是我看過最好笑的po文」、「你車上是不是會一直放出一首世界名曲」、「應該要幫妳生氣的，可是妳的敘述太好笑了」、「幫QQ但是忍不住笑出來」、「令人笑到噴淚的抱怨」。（編輯：倪浩軒）

▲原PO的機車常常被丟進垃圾。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
▲原PO的機車常常被丟進垃圾。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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