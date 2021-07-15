情侶電扶梯激動擁吻！下秒「慘翻一圈」 危險瞬間嚇壞網
熱戀中的情侶總是喜歡黏在一起，但有些場合不適合親密的動作，不然很容易發生意外。近日，大陸就有對情侶在搭電扶梯時，突然開始激情擁吻，想不到下一秒卻發生意外，讓網友瞬間傻眼，也忍不住直呼「也太危險了吧！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-15 23:23:48
根據《頭條新聞》報導，大陸山西有一對情侶在搭電扶梯時，兩人對視一看就開始擁吻，只見女方伸手勾住男方的脖子，忘我地熱情擁吻。然而，他們卻因此重心不穩，下一秒直接在電扶梯上摔倒，甚至360度旋轉一圈，樣子看起來十分狼狽。
幸好，兩人摔倒後立刻爬起，並沒有受到嚴重的傷害，兩人便繼續搭乘電扶梯離開現場，而這危險的瞬間也被監視器拍下。影片曝光後，有網友推測，可能是因為扶手的轉動速度和電扶梯上升的速度不一樣，所以當男子靠在扶手上時，他的身體和腳無法同步，才導致這起意外發生。
另外，也有網友認為這樣的行為相當危險，「還好後面沒人，砸到老人小孩怎麼辦」、「也太危險了吧」、「真的蠻誇張的，根本不應該在電扶梯擁吻」、「還好頭髮沒捲進去」，但也有不少人說，「果然沒騙人，秀恩愛死得快」、「這下好了，全國都知道了」、「連電扶梯都看不下去了」。（編輯：許智超）