NOW早報／嗑肉骨茶泡麵越吃越怪！女見「包裝細節」臉綠

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO表示，中午突然想吃肉骨茶的泡麵，便請老公幫她拿來泡，滿心期待著品嚐肉骨茶泡麵，泡完之後吃了一口卻覺得「怎麼沒有肉骨茶的味道？越吃越奇怪」。直到整碗吃完後仍越想越不對勁，拿起包裝袋仔細查看一番，才發現原來是老公搞了個烏龍，錯把肉骨茶口味泡麵拿成肉燥口味的。
原PO崩潰直嚷「氣死人，這是肉燥口味的！肉燥口味的不是應該要粉色的嗎？」畫面中可見，原PO手中拿著一包特大號「肉燥風味泡麵」，有網友一看秒懂「肉燥麵有兩種規格，大號跟特大號，差在麵的重量」，特大號的是常見的粉紅色包裝，大號則是橘色包裝，橘色麵體是圓形，粉紅色特大號則是方形；而同廠牌的肉骨茶泡麵也是橘色包裝，只是顏色略淡。
今日天氣／天氣熱水氣增 各地留意午後雨
今（16）日天氣與昨類似，受東風影響，東半部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，清晨至上午受東風地形繞流及海陸風輻合，在中南部地區也有局部短暫降雨發生；中午過後各地都容易有午後雷陣雨，尤其是中南部地區容易有局部大雨或豪雨發生的機率，其他山區也有局部大雨的機率，請留意短延時強降雨、雷擊及強陣風；溫度方面，各地高溫普遍可以來到32至35度，其中大台北盆地、宜蘭近山區或河谷及花東縱谷有局部36度以上高溫發生的機率。
效果更好？全球首篇「AZ混莫德納」研究出爐：抗體高10倍
近來有關疫苗能否混打議題引起各界爭論，指揮中心再三表示，目前仍以兩劑相同廠牌為施打為原則。昨（15）日晚間，前台大感染科醫師林氏璧日在其經營的「日本自助旅遊中毒者」中發文透露，瑞典AZ混打莫德納的研究出爐，發現產生的中和抗體比兩劑都打AZ高出10倍，與英國AZ混BNT那篇結果吻合，對此他也提出了他個人的4項解讀。
遭批插手BNT簽約？羅秉成：國家利益要顧到、疫苗要買到
民眾黨立委高虹安14日說，台積電、鴻海的法務代表洽談採購BNT合約時，使用的是「Taiwan R.O.C」的字眼，但行政院發言人羅秉成看到，覺得有「台灣地區」的字眼出現在合約中「這樣不行」，讓2大企業瞬間炸鍋，高虹安更抨擊執政黨政治考量，引發議論。對此，行政院發言人羅秉成昨（15）日於行政院會後記者會中回應指出，重要的是疫苗要到貨，過程中也沒有紛擾，未來也還有很多工作要持續進行，不要受到影響。
美中角力進入金融戰！謝金河曝「1情況」：台灣意外受益
英國金融時報透露，美國總統拜登近日警告駐港美國企業，在香港營商風險可能越來越大，亦有可能受到制裁，消息一出引發各界關注；對此，財訊傳媒董事長謝金河昨（15）日在臉書提到，美中角力進入第三回合的金融戰深水區，拜登政府若將香港關閉，這會牽動兩岸三地的經濟，香港一百多年以來扮演的資金、人流避風港角色也會結束，直言「台灣可能會是意外的受益者」。
徐若瑄20年前「全裸泡湯照」出土 身旁閨密超大咖
徐若瑄出道31年，1995年赴日發展，結識不少好友，昨（15日）她PO出20年前和早安少女組前成員保田圭泡湯的照片，網友看了驚嘆：「到底是吃什麼長大的，都不會老！」（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。