好市多有啥魔力？「終極理由」婆媽全認了：每次都一整車
連鎖美式賣場好市多（Costco）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，深受廣大消費者的喜愛；近日，一名網友在PTT女孩版提到，好市多究竟有什麼魅力，讓民眾有非去不可的理由？貼文立刻引發熱議，釣出一票網友吐露原因，直呼「每次都5000起的一整車！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-16 08:30:10｜2021-07-16 08:30:14
原PO以「好市多有什麼魅力？」為題，貼文提到「每次周五快樂夜，都看到朋友的限時動態去好市多買很多牛肉、壽司或是烤雞來吃，即使疫情這樣也不例外」，讓他不禁困惑表示「好市多的東西真的有那麼吸引人，一定非得去那邊嗎？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「對啊吸引力超大 」、「沒有之一」、「讓極簡主義的人求代購衛生紙」、「消費過就習慣的美式賣場，跟台灣超市不一樣」、「永遠都是結帳時才發現買得比預期多」。
對此，有網友分享原因「他會用很便宜的單價吸引你花更多錢，以為省到錢，其實花更多」、「價格很低，而且還能看到一些特殊商品」、「大家一起買真的省蠻多的啊，而且好吃」、「每次都5000起的一整車，家庭大包裝好啊」、「很擅長讓你為了省錢花更多錢」；不過，也有網友表示「想逛，但沒去過」、「還不錯吧，可是我疫情沒去，太多人會怕」。（編輯：賴詠璿）