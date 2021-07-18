影／虛擬YouTuber排行 VTuber前10名訂閱都破百萬！
影音串流平台Youtube使用人數眾多，在其平台上成功、發家致富的案例也不少，然而有些人雖然想在這裏創作、直播，但礙於不想露臉等原因，轉而使用虛擬人物替代形象，「VTuber」這個名詞就此出現。Youtube頻道「數據實驗室-Data Lab 」這次就統計了VTuber的訂閱排行，到底榮獲冠軍的頻道是哪一個呢？
影像中心/綜合報導
2021-07-18 14:00:00
虛擬YouTuber（Virtual YouTuber，也縮寫為VTuber），最早在日本發源。該名詞由2016年12月開始活動的直播主「絆愛」首次使用，定義爲「由電腦圖形所繪製的插畫風格的人物YouTuber」。雖然在此之前就已經有類似的虛擬角色出現，但是當時這類虛擬角色並未定性為虛擬YouTuber。
影片中可以看見，由於發跡地為日本，訂閱數前幾名的頻道所在地都是日本，排名上，從第二名至第九名依序為「戌神ころね（戌神沁音）」、「白上フブキ（白上吹雪）」、「兎田ぺこら（兔田佩克拉）」、「湊あくあ（湊阿庫婭）」、「宝鐘マリン（寶鐘瑪琳）」、「Mori Calliope」、「桐生ココ（桐生可可）」、「赤井はあと（赤井心）」、「Watson Amelia」等，訂閱數最少都有100萬人以上。
來到第一名，就是紅遍大街小巷的鯊魚「Gawr Gura」，迄今YouTube頻道已經突破300萬訂閱數，日本觀眾愛稱她為「サメちゃん」（小鯊鯊），而其爆紅的原因是源自2020年9月9日，Gawr Gura發布了首條推文，內容只有「A」一字。9月13日，其首次直播因故延遲開始，開始後的第一句話是「A」，但說完後隨即因為設備問題而中斷直播，讓聊天室上萬的網友開始刷A等待恢復直播。「A」因而形成了網路迷因，使得Gawr Gura迅速爆紅，在出道40天後，即到達百萬訂閱。（文字編輯：沈傳恩）
▶ 感謝授權：數據實驗室-Data Lab
原始影片：https://youtu.be/LPEtSG-FwcE