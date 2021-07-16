哈士奇扮男中音「嗚嗚嗚」狂唱！下秒群體大合唱搞瘋飼主
哈士奇總是讓人又愛又恨，兇巴巴的外表卻有著可愛迷人的個性，但瘋起來都會讓飼主們崩潰到不行！根據外媒報導，國外有位網友家中飼養好幾隻哈士奇，其中一隻名叫「Wookie」的白色哈士奇相當喜歡唱歌，常常和主人一搭一唱。某天雙方又在高歌時，沒想到一旁的哈士奇也紛紛加入歡唱的行列，場面一發不可收拾，讓飼主不斷崩潰狂喊「好了！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-16 15:57:05｜2021-07-16 17:17:03
根據英國媒體《每日郵報（Daily Mail）》報導，國外一名網友家中飼養好幾隻哈士奇，其中一隻白色哈士奇「Wookie」相當喜愛唱歌，總是會和飼主高歌合唱。某天Wookie又和主人歡唱，雙方一搭一唱的畫面相當逗趣，Wookie甚至不斷發出「嗚嗚嗚」的聲音，擔任起帥氣的男中音，配合飼主一塊享受音樂。
但讓人意想不到的是，一旁的哈士奇們似乎也突然對唱歌有了興趣，紛紛加入歌唱行列，一開始牠們僅發出「嗷嗷嗷」的叫聲，但後來情況卻開始失控，每隻狗狗瞬間仰頭嚎叫，場面混亂到一發不可收拾。
不過，讓飼主更崩潰的是，這段哈士奇「大合唱」還持續了1分多鐘，狗狗們怎麼樣都停不下來，最後飼主只好大喊好幾句「OK！（好了！）」才讓失控的場面控制下來。影片曝光後，就讓不少網友笑翻留言，「太好笑了吧！」、「快停止那令人無法忍受的音樂」、「這不會被檢舉嗎？」（編輯：陳雅雲）