COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

哈士奇扮男中音「嗚嗚嗚」狂唱！下秒群體大合唱搞瘋飼主

▲國外有網友飼養好幾隻哈士奇，其中一隻名叫「Wookie」的白色哈士奇相當喜歡唱歌，常常和主人一搭一唱。某天雙方又在高歌時，沒想到一旁的哈士奇也紛紛加入歡唱的行列，場面一發不可收拾。（圖／美聯社／Jukin Media）
▲國外有網友飼養好幾隻哈士奇，其中一隻名叫「Wookie」的白色哈士奇相當喜歡唱歌，常常和主人一搭一唱。某天雙方又在高歌時，沒想到一旁的哈士奇也紛紛加入歡唱的行列，場面一發不可收拾。（圖／美聯社／Jukin Media）

編輯中心/綜合報導

2021-07-16 15:57:05｜2021-07-16 17:17:03

哈士奇總是讓人又愛又恨，兇巴巴的外表卻有著可愛迷人的個性，但瘋起來都會讓飼主們崩潰到不行！根據外媒報導，國外有位網友家中飼養好幾隻哈士奇，其中一隻名叫「Wookie」的白色哈士奇相當喜歡唱歌，常常和主人一搭一唱。某天雙方又在高歌時，沒想到一旁的哈士奇也紛紛加入歡唱的行列，場面一發不可收拾，讓飼主不斷崩潰狂喊「好了！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據英國媒體《每日郵報（Daily Mail）》報導，國外一名網友家中飼養好幾隻哈士奇，其中一隻白色哈士奇「Wookie」相當喜愛唱歌，總是會和飼主高歌合唱。某天Wookie又和主人歡唱，雙方一搭一唱的畫面相當逗趣，Wookie甚至不斷發出「嗚嗚嗚」的聲音，擔任起帥氣的男中音，配合飼主一塊享受音樂。

▲
▲白色哈士奇「Wookie」相當喜愛唱歌。（圖／美聯社／Jukin Media）
但讓人意想不到的是，一旁的哈士奇們似乎也突然對唱歌有了興趣，紛紛加入歌唱行列，一開始牠們僅發出「嗷嗷嗷」的叫聲，但後來情況卻開始失控，每隻狗狗瞬間仰頭嚎叫，場面混亂到一發不可收拾。

▲一旁的哈士奇也紛紛加入唱歌行列。（圖／達志影像／美聯社）
▲一旁的哈士奇也紛紛加入唱歌行列。（圖／美聯社／Jukin Media）
▲每隻哈士奇紛紛仰天嚎叫，場面相當混亂。（圖／達志影像／美聯社）
▲每隻哈士奇紛紛仰天嚎叫，場面相當混亂。（圖／美聯社／Jukin Media）
不過，讓飼主更崩潰的是，這段哈士奇「大合唱」還持續了1分多鐘，狗狗們怎麼樣都停不下來，最後飼主只好大喊好幾句「OK！（好了！）」才讓失控的場面控制下來。影片曝光後，就讓不少網友笑翻留言，「太好笑了吧！」、「快停止那令人無法忍受的音樂」、「這不會被檢舉嗎？」（編輯：陳雅雲）

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
18.75%81.25%
2021-07-16-2021-07-19

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
36.54%63.46%
2021-07-16-2021-07-19

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
53.78%46.22%
2021-07-15-2021-07-18

回顧近期，你喝手搖飲、含糖飲料、或吃甜食的頻率有變化嗎？

有改變
沒有改變
40.85%59.15%
2021-07-15-2021-07-18

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
39.31%60.69%
2021-07-12-2021-07-16
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀