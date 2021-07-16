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台積電下跌當特價！男狂加碼「交易14次」崩潰：怎攤不平

▲護國神山台積電（2330）的股價曾一度突破670元，但前陣子跌破600元，對此，就有一名男網友發文，表示自己從今年2月就開始買，至今才驚覺「怎麼攤都攤不平」。（圖／美聯社／達志影像）
▲護國神山台積電（2330）的股價曾一度突破670元，但前陣子跌破600元，對此，就有一名男網友發文，表示自己從今年2月就開始買，至今才驚覺「怎麼攤都攤不平」。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-07-16 16:58:40｜2021-07-16 17:14:12

護國神山台積電（2330）的股價近期曾一度突破670元，讓許多股民躍躍欲試，甚至還有人趁著下跌時加碼攤平，豈料卻一路下跌，前陣子甚至跌破600元大關，對此，就有一名男網友發文，表示自己從今年2月就開始買，至今才驚覺「怎麼攤都攤不平」，貼文一出，掀起熱議。

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該名男網友在PTT以「30歲台積電攤不平怎麼辦的八卦」為題發文，表示他今年已經30歲了，一直加碼攤平台積電；原PO說，自己從今年2月18日就以662元的價格入手台積電，而從隔天19日開始，台積電股價就不斷下跌，他也不斷加碼買進。

眼看時間就這樣過去，他也從2月一路買到6月，入手台積電的價格平均落在590元左右；從他PO出的圖片可以看到一共交易了14次，最後一次交易是在6月21日，以587元買進。他本以為股價下跌是「特價」，豈料一直都沒起色，也讓他不禁無奈直呼「怎麼攤都攤不平，救救我，鄉民可以教我一下嗎」？

▲該名網友PO出截圖。（圖／翻攝自PTT）
▲該名網友PO出截圖。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，掀起熱議，「哭哭，沒事繼續撐，肯定有機會的」、「賣一賣換一棟房子算了」、「一張不賣，奇蹟自來，懂嗎」、「能一直攤平2330也是滿猛的」、「沒設定好停損，攤平只是無底洞而已，如果沒有急用就放著吧」、「今天拿到股利應該很開心吧？」、「領股利啊」；不過，也有網友好奇「零股嗎」、「是一股還是一張」、「你買零股嗎」、「你是一次買一股嗎」。

不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，投資人事前應審慎評估，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：郭佩蓉）

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