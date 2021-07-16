點100杯楊枝甘露卻少做1事！外送哥接「魔王單」喊尷尬了

炎炎夏日不少民眾待在家不想出門，會動動手指利用外送平台來點杯手搖飲料清涼一下，日前三名外送員接到了「魔王級訂單」，共有100杯手搖飲由店家「慰勞醫護」打算送到醫院，不過卻因為忘了事先溝通好導致送餐時有些困擾，外送員分享完整經歷後也釣出不少護理師的親友出面回應看法掀起熱議。

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一名外送員網友於臉書社團

「外送員的奇聞怪事」

分享這個經驗，原來是系統派發了3位外送員，準備外送100杯的楊枝甘露，平均每人要載30杯左右，原PO就苦笑形容這是「魔王單」，更解釋自己是第一個領了飲料出發前往醫院的外送員，自己一個人就得提著35杯的手搖。

▲外送哥收到100杯楊枝甘露的單。（圖／翻攝自「外送員的奇聞怪事」）

不過當他抵達醫院的位置時，致電客人才知道對方根本不在現場，請他「看到凡是醫護人員，就請他們喝」，不過這也讓他有些困擾的表示雖然這個舉動很有愛心，

但沒有跟裡面的人聯絡好就會造成一點麻煩

「醫院大家都在忙根本沒空理我，我只好請保全幫忙聯絡護理站」，最後也指出自己中午外送的黃金時段幾乎都花在這一單上了。

外送員親自出面分享經驗後也引來不少討論，有網友和同行也認同他的說法「正確！要先聯絡好」、「把外送員當什麼了？好心反而變成別人的困擾」，另外也有護理人員的親友無奈表示、「跟你們說個秘密吧！真正拚命的護理師根本沒空喝，大部分都是被行政人員給喝掉了！我老婆是護理師」、「沒跟醫院先接洽好的善行通常是造成別人困擾的…」。（編輯：楊智傑）