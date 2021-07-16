新北+11　侯友宜：2例為台北地下街群聚感染

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侯友宜表示，今日新增11例的本土病例，2例為居家隔離中陰轉陽的個案，6人住院、5人在集中檢疫中心；從感染源分析，有3人跟台北市有關，其中1人在醫療機構，是到北市某醫院照顧病患受到感染，解隔後的自主健康管理期間，採檢發現陰轉陽、CT值30.2，至於公司染疫的2人，都是台北車站地下街的員工，分別住在中和、新店，感染來源都很清楚。
侯友宜說，新北家禽中心則有2名的移工確診，他們是居家隔離後、自主健康管理當中陰轉陽，因為還沒回到職場，所以沒有影響；家戶2人當中，三重的這位民眾，6月分到7月12日住朋友家，回到職場後，朋友告知自己身體不舒服，到篩檢站篩檢後確診，正在追查確診者友人的感染源，另永和的這位，7月8日到台北回診，再回到朋友家，目前正在疫調這名友人的感染源。
侯友宜指出，板橋區今日新增的2人，1人是到北市某醫院照顧先生，醫院採檢的CT值30.09，正釐清感染源當中；板橋另1人則是在桃園某醫院照顧父親，7月15日被篩檢出來CT值34，也要釐清感染源從何而來，因為這2人的生活都非常單純，希望把感染源更明確的找出來，新北市今日新增的個案，大部分都是解隔後陰轉陽、朋友之間的傳染，及陪病的過程中染疫所致。
新北目前有792人居家隔離，今日新增11例的確診個案，分別為三重4例，其次是板橋、新莊各2例，及新店、永和、中和各1例，而跨縣市通報北市6案及桃園市、新竹市、雲林縣各1案；此外，社區篩檢站的總篩檢人數192055人，快篩陽性數1231人，陽性率為0.6％，昨日有2086人篩檢，快篩陽性數2人，陽性率為0.1％。
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