當沖萬海、陽明！女大生慘賠「5位數」心痛喊：學費沒了

全球運價狂飆，其中台股「貨櫃三雄」萬海、陽明、長榮漲勢相當凶猛，讓不少股民躍躍欲試。不過，就有一名女大生分享自己「當沖航運股」的慘況，她操作陽明跟萬海兩支股票，豈料最後竟慘賠5萬9千多元，讓她心痛直呼「我的學費啊」。





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該名女網友在社群平台《Dcard》發文，表示自己用當沖的手法來操作陽明和萬海，豈料沒賺錢就算了，還慘賠了5萬9千多元。從她PO出的對帳單可以看到，她分別買進了4張萬海和4張陽明，但這一來一往，幾乎每一筆交易都賠錢，最後一共虧損了5萬9398元，讓她不禁直呼「只怪自己嚐了個甜頭，就陷入無底的深淵內了，幸好自己沒什麼錢可以當沖，不過當沖真的是蠻爽的，沖不過就心痛，我的學費啊，不沖了」。





▲女大生PO出對帳單。（圖／翻攝自《Dcard》）

不過，也有網友替她加油打氣，「我波段賺的，全被群創賠回去，最後停損在21.5....也是賠很多，心態調整好，繳學費要學到東西，一起把錢賺回來，加油」、「小事，我的損失是你的三倍」。





而今（16）日「貨櫃三雄」萬海、陽明、長榮開高走高。長榮一度亮燈漲停，報176.5元，漲幅達8%；萬海一度站上300元大關，隨後漲幅收斂，報295.5元，漲幅逾6％；而陽明漲幅則是超過6％，報190.5元。





不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：郭佩蓉）



