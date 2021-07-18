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房市／省荷包做環保　節電小撇步容易做

▲居家上班用電量飆升，信義居家傳授節電小撇步。(圖／信義居家提供)
▲居家上班用電量飆升，信義居家傳授節電小撇步。(圖／信義居家提供)

財經中心/綜合報導

2021-07-18 08:00:00

夏日炎炎，加上疫情期間居家上班，家裡電費負擔大幅增加，導致荷包大失血，信義居家提供簡易撇步，節省家裡用電，不僅減少家裡開支，也能達到環保功用。

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現代已有許多節能電器，包括冷氣等，但會耗電往往與生活習慣有關，有些優良習慣若能養成，將有助於節電。信義居家表示，根據國際能源總署調查發現，一般家庭若沒有養成拔插頭的習慣，「待機電器」的消耗電力佔總耗電量的3%到11%，建議如果是外出或者長期未待在一個空間時，可以將使用不到的插頭拔掉並隨手關電燈，長期下來省下的電費會很可觀。

所謂的「待機電器」，信義居家解釋，指的是有開關機顯示小紅燈的電視、微波爐，或是關掉電源仍會顯示時間溫度畫面的音響、洗衣機、電腦螢幕及冷氣機等。

由於冷氣是最耗電的電器之一，到底怎麼做才能達到節電效果?信義居家指出，冷氣最適宜的溫度應該設在26°c到28°c才是最佳考量，搭配電扇或循環扇使用讓室內空氣對流，馬上就能降溫超有感，也不會耗費多餘電力。

有時候覺得冷氣吹久了，降溫效果不如以往那麼有感，那可能是需要清洗一下濾網了。信義居家表示，最常見冷氣不冷的原因包含機體內部、濾網被灰塵髒污堵塞，導致出風口無法有效發揮作用，為了加大運作冷氣會使用比過往更大的功率，消耗的電力也就更可觀，因此除了自行清洗濾網外，請專人定期清潔保養冷氣，才是延長使用壽命並節能省電的好方法。建議每隔二年，就該請專業人員徹底清除冷氣機內部的污垢。

此外，冰箱為了保存食物新鮮，與其他電器不同，無法在外出不用時拔掉插頭來省電，但是仍然可以透過小妙招達到省電效果。信義居家建議，冰箱內部食物不要塞好塞滿，避免冰箱內部冷氣循環不善，需要耗費更大功率來冷藏食物。當冰箱門被開啟時，會讓外部熱空氣流入，此時也會讓冰箱運轉加大保持內部一定低溫，所以盡量在需要時再打開拿取食物最好；放置冰箱時最好與牆面保持10公分以上的距離，才能利於散熱維持運轉效率。

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