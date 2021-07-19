房市／高雄蛋黃區　前金居住人口比設籍多

內政部比對手機電信訊號及設籍人口，發現高雄市平日晚間停留人數，較設籍人口少19萬人，尤其蛋黃區域中僅前金區平日夜間停留人數較設籍人口多，是唯一呈現人口流入的行政區。業者分析，前金是南高雄核心區域，商業行為密集、就業機會多，吸引較多人口停留乃至於居住；據觀察，有些人就近租屋在工作地點附近，有購屋需求時則會外溢至周邊區域，鎖定總價千萬內的物件。
財經中心/綜合報導
2021-07-19 08:30:00
內政部首度與國內三大電信業者合作，依去年11月各地電信信令使用人數，推估出平日與假日的「日間活動人口」、「夜間停留人口」等資訊，其中，平日夜間停留人口除一部分為商務、旅遊，絕大部份仍為當地居住及工作者，若多於當地戶籍人口數，就表示屬於外來人口淨流入多。進一步觀察高雄市蛋黃區域，實際停留居住人口都低於設籍人數，唯前金區例外，平日夜間停留人口較設籍人數多了2成、約5500人。
信義房屋光華一心店店長吳光祐表示，前金是早期發展的區域，也近苓雅、前鎮區，是南高雄的核心，就業機會多，生活機能充足和商業活動發達，因此，除了吸引部分民眾就近租屋居住，應是使平日晚間停留人口較設籍人口還多的主因。
針對原本因工作關係租屋在前金區的小資族，吳光祐觀察，當有購屋需求時，通常不會侷限於前金區內，因為高雄市區不算大，周邊行政區騎車至前金，車程並不遠，因此有可能外溢至周邊苓雅、前鎮等區；不過，在喜好的物件上倒是都有共通點，主要都鎖定總價500至1000萬內的大樓2、3房，有無車位則不設限。
吳光祐進一步說明，依500至1000萬間的總價帶，若是要買屋齡較新的大樓，通常是2房較有機會；若有空間使用需求，也可以往機能好、未來發展性強的區域尋找中古屋，保值及增值性相對較高，例如亞洲新灣區周邊，就是目前官方重點發展的區域之一。