「金童堡」成世上最貴漢堡　使用超狂食材打破世界紀錄

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金童堡製作成品當天更是不能馬虎，羅伯特光是準備日本和牛、貝魯迦鱘魚子醬和阿拉斯加帝王蟹等高級食材就花了九個小時，這樣才對得起金童堡五千歐元的價值。
在這之前，世上最貴的漢堡一直由美國的「亡命燒烤店」（Juicy’s Outlaw Grill）蟬聯，亡命燒烤店在十年前推出了一款售價五千美元的漢堡，巨無霸的漢堡卻重達352公斤，光靠一個人與一雙手的力量根本是吃不完的。
據網路美食社群 FoodTribe 報導，羅伯特看到亡命燒烤店之前創下的世界紀錄後心想，「哇，這個紀錄太酷了，只可惜漢堡居然有350公斤重。如果是一個人就能吃完的漢堡，那才稱得上世界最貴的漢堡。」
6月28日，Remia International 買下了金童堡並將其獻給荷蘭皇家食品與飲料協會（Royal Dutch Food and Beverage Association）主席Robèr Willemse 品嘗全球第一份金童堡。
金童堡的售出所得將全額捐給當地的食物銀行，有了這筆款項，食物銀行可以準備一千份食物關懷包為有需要的民眾提供飽餐一頓。
日前全球疫情肆虐不斷，許多荷蘭人民因此遭受衝擊，而羅伯特也想為國人盡一份力。
羅伯特進一步說明，「對我來說很簡單，我是因為好玩才製作金童堡，而不是為了賺錢。」
金童堡最初是因為好玩而研發出來的菜色，最後卻成為善舉救濟了許多受疫情所苦的人民，看來只要有心就不怕沒辦法幫助那些需要協助的人民，為此盡一份力。羅伯特就此萌生了製作金童堡的想法。
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