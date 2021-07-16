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726解封是否「順時中」？侯友宜揭現階段目標

▲新北市長侯友宜認為，疫情瞬息萬變，現階段的目標，還是努力把疫情控制到地板質最穩定的時刻。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜認為，疫情瞬息萬變，現階段的目標，還是努力把疫情控制到地板質最穩定的時刻。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-16 19:16:15

中央可望於7月26日解封，若中央開放餐飲內用的話，新北市是否「順時中」的配合，也引發外界的關注；新北市長侯友宜認為，還有10天的時間，疫情瞬息萬變，現階段的目標，還是努力把疫情控制到地板質最穩定的時刻。

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侯友宜今（16）日在主持新北防疫應變會議會時指出，因為到7月26日還有10天，疫情瞬息萬變，我們都要戒慎恐懼、小心翼翼、全力以赴，這10天每天都要做滾動式的檢討，如果疫情控制好往好的結果，當然是最好的；這段時間要視整體疫情的狀況，7月26日前再做詳細的判斷及檢討，「現階段還是努力把疫情控制到地板質最穩定的時刻，這才是我們的目標。」

▲新北市副市長劉和然今日接受電台的專訪時，拋出支持「疫苗護照」的議題。（圖／記者陳志仁攝）
▲新北市副市長劉和然今日接受電台的專訪時，拋出支持「疫苗護照」的議題。（圖／記者陳志仁攝）
至於新北市副市長劉和然今日接受電台的專訪時，拋出支持「疫苗護照」的議題；劉和然解釋，施打疫苗的人拿到證明後，可到餐廳內用餐，而依國際最低的集體保護人數，是人口數的60％，以全國2350萬人口的60％、約1410萬人，以新北402萬人口的60％、大約241萬人，很多餐廳業者願意做快篩，不僅保護用餐的人，也保護自己的及員工，希望疫情能夠穩定、回到正常生活。

▲新北市副發言人戴湘儀（左一）回應，現在應該好好把自己的工作做好最重要，大家一起加油、團結防疫，讓民眾早日回歸正常的生活。（圖／記者陳志仁攝）
▲新北市副發言人戴湘儀（左一）回應，現在應該好好把自己的工作做好最重要，大家一起加油、團結防疫，讓民眾早日回歸正常的生活。（圖／記者陳志仁攝）
針對高雄市長陳其邁表示，高雄安全了！只等雙北清零，才算台灣2個月內控制住疫情的看法？新北市副發言人戴湘儀回應，新北市政府的每個同仁，每天都在努力做好防疫的工作，所有人都堅守岡位、積極的控制疫情，現在應該好好把自己的工作做好最重要，大家一起加油、團結防疫，讓民眾早日回歸正常的生活。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
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2021-07-16-2021-07-19

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