726解封是否「順時中」？侯友宜揭現階段目標

中央可望於7月26日解封，若中央開放餐飲內用的話，新北市是否「順時中」的配合，也引發外界的關注；新北市長侯友宜認為，還有10天的時間，疫情瞬息萬變，現階段的目標，還是努力把疫情控制到地板質最穩定的時刻。
記者陳志仁／新北報導
2021-07-16 19:16:15
侯友宜今（16）日在主持新北防疫應變會議會時指出，因為到7月26日還有10天，疫情瞬息萬變，我們都要戒慎恐懼、小心翼翼、全力以赴，這10天每天都要做滾動式的檢討，如果疫情控制好往好的結果，當然是最好的；這段時間要視整體疫情的狀況，7月26日前再做詳細的判斷及檢討，「現階段還是努力把疫情控制到地板質最穩定的時刻，這才是我們的目標。」
至於新北市副市長劉和然今日接受電台的專訪時，拋出支持「疫苗護照」的議題；劉和然解釋，施打疫苗的人拿到證明後，可到餐廳內用餐，而依國際最低的集體保護人數，是人口數的60％，以全國2350萬人口的60％、約1410萬人，以新北402萬人口的60％、大約241萬人，很多餐廳業者願意做快篩，不僅保護用餐的人，也保護自己的及員工，希望疫情能夠穩定、回到正常生活。
針對高雄市長陳其邁表示，高雄安全了！只等雙北清零，才算台灣2個月內控制住疫情的看法？新北市副發言人戴湘儀回應，新北市政府的每個同仁，每天都在努力做好防疫的工作，所有人都堅守岡位、積極的控制疫情，現在應該好好把自己的工作做好最重要，大家一起加油、團結防疫，讓民眾早日回歸正常的生活。
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