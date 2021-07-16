變頻冷氣「吹整天比8小時省」？台電破迷思：1關鍵最省電

台灣夏季氣候悶熱，待在家整天開冷氣又怕電費飆高，究竟該怎麼在維持涼爽和電費之間達到平衡也是眾人熱議的話題，日前就有不少民眾討論到變頻冷氣不要開開關關較省電，強調「吹一整天也省錢」，而對此台電也透過粉絲專頁破解「變頻冷氣吹8小時跟吹整天哪個省」的迷思，指出「當然是只吹8小時比較省！」。

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炎炎夏日不少民眾打算換台冷氣節省電費，變頻冷氣成為不少人的首選，許多民眾更發現變頻冷氣開整天的電費算下來甚至比窗型冷氣還要便宜，但這也產生了「變頻冷氣就算開整天也比吹8小時省電」的說法，台電粉專《電力粉絲團》則發文「當然是只吹8小時比較省！」。

▲台電透過粉專《電力粉絲團》強調「當然是只吹8小時比較省！」（圖／翻攝自台電粉專《電力粉絲團》）

台電《電力粉絲團》小編解釋，電費的計算看的是用了多少度電，除了要看電器耗電量（消耗功率），也跟電器的使用時間有關，例如1000W電器使用1小時就用1度電，所以民眾如果想要省電，除了考慮電器耗不耗電之外，家用電器的「使用時間長短」也是關鍵。

文末小編也提醒變頻冷氣雖然比較省電，「但還是要用電」，強調就算是變頻冷氣，開整天的用電量絕對比只吹8小時還多，所以民眾如果長時間無吹冷氣的需求時，台電仍建議將冷氣關起來，省電省荷包也愛地球。

事實上，《NOWnews今日新聞》先前也採訪到電器行莊老闆，他也指出「變頻冷氣的原理在於室內到達設定溫度到時，會以低頻運轉維持溫度，所以這時候是比一般定頻、窗型冷氣省電沒錯，但

假設你一天吹冷氣只會吹8小時，結果開了24小時，多開了16小時的用電量，那麼即使變頻再怎麼省，耗電功率還是不斷在運轉，絕對還是大於你吹8小時的電費，也比定頻吹幾小時更貴

，更何況吹了一整個月都沒關機！要變頻省電絕對是不能開24小時的，

不要被再把開開關關與變頻省電原理混在一起討論

了！」 （編輯：楊智傑）