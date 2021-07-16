好市多線上買咖啡豆！她一拆包裹見「這包」臉綠：忙壞了

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，不少擔心群聚風險的民眾，會選擇「線上購物」來減少與人群接觸，降低感染可能；對此，就有一名女網友發文，表示自己在好市多線上購物買咖啡豆，豈料一拆包裹竟然看到一袋「枸杞」，讓她不禁直呼「真的忙壞了」。





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該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示「最近幾個月，線上購物真的忙壞了」，原來是因為她訂了咖啡豆，豈料收到包裹後，一拆開竟然是一包「枸杞」。





▲原PO訂了咖啡豆，豈料收到枸杞。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

貼文一出，掀起熱議，「這批豆喝完，視力都變2.0了」、「出貨人員比較需要枸杞」、「提醒防疫在家3C用多了，也要顧一下目揪啦」、「枸杞：偽裝失敗」、「枸杞比較養生啊！一切都是檢貨人員用心良苦啊」、「盤點不會錯，應該是配貨時貼錯單。所以買枸杞的會收到咖啡豆」。





另外，還有不少網友歪樓，「結果買枸杞的人應該是收到咖啡豆」、「另一個收到的就要電話，互相交換，一起喝咖啡，完美結局」、「枸杞os：當時挺突然的，就被當作咖啡打包了」。（編輯：郭佩蓉）



