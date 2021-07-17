房客電費超省！她見「毅力驚人」手段跪了：電風扇都沒吹
隨著夏天的來到，不少人在家早已經開啟冷氣，清涼消暑以應對燥熱的天氣。但在享受涼爽的同時，不免也要付出電費上漲的代價。不過高雄有位女房東透露，遇過一位用電超級省的房客，2個月的電費才200出頭，且房客節電的方式更讓她讚嘆「毅力太強！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-17 10:28:56
該位女房東在Dcard發文表示，曾經遇到一個用電非常省的房客，一期兩個月的電費才兩百出頭，而且一樓兩戶是共用電錶，若沒有和他人共用電錶的話，這位節電達人的電費說不定還能更低，讓原PO笑稱「一度讓我以為是電錶壞了」。
而房客用電到底有多省？原PO指出「大致上就是開燈、熱水器、冰箱就沒了。可能連電風扇都沒有」。原PO更透露該位房客是想存錢買房，其實月薪50K但卻過著超節省的生活，在酷暑難耐的高雄，「為了省錢，他每天下班和假日就帶著書去附近的百貨公司或圖書館唸書自修，等到要睡覺了才回家洗澡睡覺」。甚至還會拔掉冰箱插頭，讓原PO感嘆「毅力堅強到我都忍不住嫌棄自己怎麼這麼廢，成天擺爛」。
驚人的節電成果讓網友紛紛留言回覆說，「好扯喔，他是不是準備一堆冰袋熱時就貼在身上啊」、「我以為是琦玉老師」、「我以前租的套房電費會貼在公告欄，每月照錶收費跟著下個月的房租一起匯。我就曾經看過有個房客每月都是50元左右，真的是神人」、「我還以為我一期300多已經很猛了...佩服佩服」。（編輯：倪浩軒）