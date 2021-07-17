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不信新冠病毒！求患者呼氣「大口狂吸」　治療師確診身亡

▲新冠病毒自去年開始延燒全球，世界總確診人數已經逼近1.9億大關。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲新冠病毒自去年開始延燒全球，世界總確診人數已經逼近1.9億大關。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-07-17 10:14:42

新冠病毒自去年開始延燒全球，即便世界總確診人數已經逼近1.9億大關，但仍然有人不信邪，認為新冠病毒不過就像感冒那般。結果，近日印媒報導，兩名男子因為不相信新冠病毒存在，要求確診者呼氣，讓病毒彌漫於空氣之間，接著兩人大口狂吸空中的氧氣，沒想到最後雙雙確診，其中一位年紀較長的男子日前病逝。

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據印尼媒體《Kabar Jombang》報導，一名東爪哇省的47歲男子馬蘇丁（Muhammad Mashudin），自稱能夠治癒那些先天性或者其他原因的聾啞病患，因此被外界譽為「神經治療師」，多年前還因為獲獎因而爆紅，行走全國治療病患，甚至有國外的患者聞名而來。

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▲一名治療師馬蘇丁不信新冠病毒，要求確診者大口呼氣，自己則狂吸，結果導致確診身亡。（圖/翻攝Albert Lee臉書）
不過，近日網路上流傳一段影片，拍攝於4月17日，只見影片中馬蘇丁與另一位男子一同入鏡，到醫院去探望感染新冠肺炎的病患，由於馬蘇丁並不相信新冠病毒的存在，因此即便知曉眼前的人是確診者，也沒有做任何防護措施，不僅如此，他還要求確診者大口呼氣，讓病毒彌漫於空氣中，自己和另一位男子則大口狂吸，更用手當作扇子，將空氣搧向自己。

後來，兩人雙雙確診，馬蘇丁還為此貼出影片道歉，但到最後，馬蘇丁病情惡化病逝。消息曝光後，南蘇拉威西省的知名醫師布迪諾（Bambang Budiono）發文批評，這樣傲慢、狂妄的行為導致了災難，從平民到有權有勢的人都難以倖免，這位馬蘇丁先生已經在13日凌晨染疫去世。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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