不信新冠病毒！求患者呼氣「大口狂吸」 治療師確診身亡
新冠病毒自去年開始延燒全球，即便世界總確診人數已經逼近1.9億大關，但仍然有人不信邪，認為新冠病毒不過就像感冒那般。結果，近日印媒報導，兩名男子因為不相信新冠病毒存在，要求確診者呼氣，讓病毒彌漫於空氣之間，接著兩人大口狂吸空中的氧氣，沒想到最後雙雙確診，其中一位年紀較長的男子日前病逝。
編輯中心/綜合報導
2021-07-17 10:14:42
據印尼媒體《Kabar Jombang》報導，一名東爪哇省的47歲男子馬蘇丁（Muhammad Mashudin），自稱能夠治癒那些先天性或者其他原因的聾啞病患，因此被外界譽為「神經治療師」，多年前還因為獲獎因而爆紅，行走全國治療病患，甚至有國外的患者聞名而來。
不過，近日網路上流傳一段影片，拍攝於4月17日，只見影片中馬蘇丁與另一位男子一同入鏡，到醫院去探望感染新冠肺炎的病患，由於馬蘇丁並不相信新冠病毒的存在，因此即便知曉眼前的人是確診者，也沒有做任何防護措施，不僅如此，他還要求確診者大口呼氣，讓病毒彌漫於空氣中，自己和另一位男子則大口狂吸，更用手當作扇子，將空氣搧向自己。
後來，兩人雙雙確診，馬蘇丁還為此貼出影片道歉，但到最後，馬蘇丁病情惡化病逝。消息曝光後，南蘇拉威西省的知名醫師布迪諾（Bambang Budiono）發文批評，這樣傲慢、狂妄的行為導致了災難，從平民到有權有勢的人都難以倖免，這位馬蘇丁先生已經在13日凌晨染疫去世。（編輯：張嘉哲）
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