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早餐店年輕老闆少做「這件事」！眾人搖頭：弄丟傳統價值

▲有網友透露自家附近新開一間早餐店，老闆很年輕，但前去消費時發現老闆「少做一件事」，讓他不禁搖頭。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有網友透露自家附近新開一間早餐店，老闆很年輕，但前去消費時發現老闆「少做一件事」，讓他不禁搖頭。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-17 11:04:25｜2021-07-17 11:19:27

台灣早餐店林立，且提供的口味品項十分多元，西式口味到中式口味應有盡有，許多民眾一天的活力就是由早餐店開始，對早餐店抱持良好印象。不過有位網友抱怨，自家附近一間年輕人新開的早餐店，前往用餐的時候，發現老闆少做「1件事」，讓他搖頭感嘆「傳統核心價值丟失」，引發熱議。

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原PO在PTT發文表示，剛去一間新開的早餐店買早餐，走進去發現老闆沒有主動打招呼，態度也不甚親切，「也沒有問我帥哥要吃什麼」，讓原PO登時整個人都不好了，直言覺得跟傳統早餐店差很多，感慨想創新也不該失去傳統核心價值，「叫帥哥一定是標配的啊！」最後更詢問大家，「有沒有年輕人開早餐店不打招呼的八卦？」

▲原
▲原PO很在意早餐店老闆的服務態度，認為這是早餐店的「傳統核心價值」。（圖／取自 Pixabay ）
問題一出掀起討論，不少網友支持原PO的看法，「年輕人的攤位都不會叫你帥哥，老一輩的人才會稱呼帥哥美女，去一趟夜市感受最深」、「進店後沒人招呼的感覺真的蠻差的」、「時代變了啊」、「至少笑臉迎人，做生意的基本禮貌要有」、「服務業是要讓人有種尊重、放鬆、便利的喜悅感，不然為什麼很多人天天花200去買星巴克」、「這種裝酷的很快就倒閉了」。

但也有網友認為，「有些人真的會買服務啦，但我只在意好吃」、「連吃早餐都玻璃心」、「不想說謊錯了嗎」、「好吃比較重要」、「還好吧，我家附近的年輕人滿有熱忱的」、「我不想被打招呼啊，裝熟喔」、「討厭早餐店的人跟我聊天，那種會記住我要吃什麼的店感覺很有壓力」。（編輯：倪浩軒）

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