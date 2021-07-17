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想買洗衣精遇驚喜！路邊「隱藏機器」震撼她：比補充包讚

▲一名女網友想補充洗衣精，卻在路邊發現「隱藏機器」，大讚直呼「真的很方便！」（示意圖／翻攝photoAC）
▲一名女網友想補充洗衣精，卻在路邊發現「隱藏機器」，大讚直呼「真的很方便！」（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-07-17 15:13:10

不少人將洗衣精使用完畢後，都會購買補充包，或是重新購入一罐全新洗衣精來利用。不過，就有一名女網友指出，補充洗衣精完全不需要補充包，隨即分享路邊一台「隱藏機器」，瞬間引來眾人震驚直喊「真的超棒！」

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原PO於臉書社團《不塑之客》上發文，大讚表示「洗衣精補充機真的很方便，比買補充包洗衣精還要環保喔，希望大家附近找找看機器試用看看」。不過，原PO也提醒大家，投錢購買前記得了解瓶子容量，「可以先買比瓶子容量還少的量免得滿出來，2500ml$100元少一個包裝回家很值得」。

▲女網友發現路邊竟有洗衣精自動補充機器。（圖／翻攝不塑之客臉書）
▲女網友發現路邊竟有洗衣精自動補充機器。（圖／翻攝不塑之客臉書）
貼文曝光後，瞬間引來網友們震驚留言，「真的超棒的，今天第一次去買，旁邊婆婆還很熱心的指導」、「希望未來除了洗衣精廠商外，若有類似這類的廠商能循著這模式走的話就更好了。如果影響更多人這樣的消費習慣，更多人能夠接受，或許有更多的商家願意加入這樣的方式，除了可以減塑外，也讓廠商更用心於這樣的企業責任。」

事實上，該間廠商在臉書粉專上就曾透露，為了推動容器循環使用，不再讓塑膠空瓶、補充包成為海廢、河廢，因此有了洗衣精自動補充機的誕生，官方粉專上也分享「全台各地據點地圖」可查詢，希望有需要的民眾可前往利用。（編輯：陳雅雲）

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認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
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2021-07-16-2021-07-19

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不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
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2021-07-16-2021-07-19

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

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2021-07-15-2021-07-18
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