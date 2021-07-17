想買洗衣精遇驚喜！路邊「隱藏機器」震撼她：比補充包讚
不少人將洗衣精使用完畢後，都會購買補充包，或是重新購入一罐全新洗衣精來利用。不過，就有一名女網友指出，補充洗衣精完全不需要補充包，隨即分享路邊一台「隱藏機器」，瞬間引來眾人震驚直喊「真的超棒！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-17 15:13:10
原PO於臉書社團《不塑之客》上發文，大讚表示「洗衣精補充機真的很方便，比買補充包洗衣精還要環保喔，希望大家附近找找看機器試用看看」。不過，原PO也提醒大家，投錢購買前記得了解瓶子容量，「可以先買比瓶子容量還少的量免得滿出來，2500ml$100元少一個包裝回家很值得」。
貼文曝光後，瞬間引來網友們震驚留言，「真的超棒的，今天第一次去買，旁邊婆婆還很熱心的指導」、「希望未來除了洗衣精廠商外，若有類似這類的廠商能循著這模式走的話就更好了。如果影響更多人這樣的消費習慣，更多人能夠接受，或許有更多的商家願意加入這樣的方式，除了可以減塑外，也讓廠商更用心於這樣的企業責任。」
事實上，該間廠商在臉書粉專上就曾透露，為了推動容器循環使用，不再讓塑膠空瓶、補充包成為海廢、河廢，因此有了洗衣精自動補充機的誕生，官方粉專上也分享「全台各地據點地圖」可查詢，希望有需要的民眾可前往利用。（編輯：陳雅雲）