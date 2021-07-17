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和男友洗澡卻崩潰？原因曝光　女生全認了：遇一次就害怕

▲有交過男女朋友的人都知道，情侶一起洗澡是再正常不過的事情。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有交過男女朋友的人都知道，情侶一起洗澡是再正常不過的事情。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-17 15:43:59

有交過男女朋友的人都知道，情侶一起洗澡是再正常不過的事情，但如果因為一些習慣上的差異，恐怕是會讓這場鴛鴦浴破局，變成各自洗各自的情況。近日，就有網友分享自己跟男友洗澡的經驗，結果洗到一半突然發現水溫升高，於是詢問男友是否有調水溫，沒想到真相令她感到臉綠，甚至有苦主也分享自身經驗，引發討論。

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原PO在「Dcard」貼文指出「跟男友交往三年還是保有一起洗澡的習慣，某次跟男友都在洗頭，我先洗好之後，彎下腰要去沖頭髮順便洗臉，由於那時候是大熱天，水溫偏涼，但洗到一半突然覺得水變熱了！我就問男友『你是不是有調水溫？』，但男友表示『沒有啊！』話才剛落，男友又補一句『啊！我在尿尿......』」。

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▲網友分享自己跟男友洗澡，男友不小心小便在她臉上，引發討論。（圖／Dcard）
貼文一出，網友紛紛崩潰「哈哈哈尿尿我不行，好崩潰啊」、「交往三年還會一起洗澡，好猛」、「尿在你臉上的意思...妳脾氣真好」、「如果是我我真的會氣死」、「好噁我真的不能接受www」、「我應該會跟我男友大吵一架哈哈哈，妳脾氣真好」、「我真的會崩潰啦，不行接受」、「......尿的溫度在你臉上的意思嗎，快吐了啦」。

另外，也有不少女網友表示「我男友之前也噴到我腳上，直接大吵一架，後來就不一起洗了」、「洗澡好像男生都會尿尿耶，但還是可以尿馬桶啊」、「這就是我不跟男友洗澡的原因」、「男友看完後表示我也做過欸，在洗熱水的時候尿在你腳上過你沒感覺.....」、「男友說男生洗澡本來就會小便，很正常，不過我被不小心噴到一次之後就不敢一起洗了」。（編輯：張嘉哲）

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對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
26.32%73.68%
2021-07-16-2021-07-19

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
38.81%61.19%
2021-07-16-2021-07-19

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
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55.74%44.26%
2021-07-15-2021-07-18

回顧近期，你喝手搖飲、含糖飲料、或吃甜食的頻率有變化嗎？

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43%57%
2021-07-15-2021-07-18
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